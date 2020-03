Andrew Garfield pourrait revenir en tant que Peter Parker dans le Spiderverse

Le Spiderverse de Sony sera ambitieux, avec plusieurs projets en cours qui ont permis aux univers Disney et Marvel de Sony de s’entrelacer pour créer une énorme toile d’araignée. Et connaissant cette situation qui nous a fait penser que Peter Parker affrontera un jour Venom … Il ne serait pas exagéré de penser que la prochaine rumeur pourrait être une réalité. Demandez à Andrew Garfield de réutiliser le costume de Spider-Man.

Nous recommandons également: Disney et Sony ne participeront pas aux premières de films Marvel

Lorsque Garfield a brusquement quitté la franchise Amazing Spider-Man, de nombreux fans de Marvel auraient pu se retrouver avec un mauvais goût dans la bouche, même lui, qui a été injustement écarté parce que Sony a réussi à conclure un accord avec Disney pour redémarrer le personnage et Entrez-le dans le MCU. Cependant, et il semble que pour régler une dette avec Garfield, Sony envisage de réaliser l’action en direct du Spiderverse et de l’inclure dans un film avec le Spidey de Tom Holland., selon le premier site de rumeurs appelé We Got This Covered.

We Got This Covered dit que des sources fiables pour Sony, les ont informés que la société était vraiment intéressée à réaliser le live-action de Spiderverse avec Andrew Garfield, avec le même concept de Spider-Man: Into the Spider-Verse. S’il faut souligner qu’il s’agit d’une rumeur, que nous espérons confirmer très prochainement, Il ne faut pas oublier que la directrice de Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal, a tenté la possibilité de créer ce projet qu’elle a même qualifié de «extrêmement passionnant».

“Il y a [posibilidades]. Tout est possible. Ce serait très intéressant », a déclaré Pascal à Badtaste.it.

Pour l’instant, nous devons attendre un peu pour découvrir ce que les prochains films Sony Spiderverse ont pour nous. Alors que Venom 2 ouvre le 2 octobre, Morbius sortira en salles le 31 juillet 2020.

.