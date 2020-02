Andrew Zimmern mangera tout sauf ces 3 aliments

Andrew Zimmern a eu beaucoup dans son assiette – littéralement.

Du placenta de vache aux bousiers, l’ancienne star de Food Network a essayé presque tous les plats auxquels on peut probablement penser. Il aime goûter de nouvelles choses et n’a aucune honte à dévorer des aliments bizarres. Mais comme tout le monde, Zimmern a quelques choses qu’il ne touchera pas. En voici trois.

Andrew Zimmern lors d’un événement en 2016 | Slaven Vlasic / .

Andrew Zimmern déteste les aliments

Zimmern a partagé ses aliments les plus détestés lors d’une interview en 2016 avec People. Il a déclaré que même s’il avait essayé certains des aliments les moins conventionnels du monde, il refusait de manger des noix et deux autres plats normaux.

“Je ne peux pas manger de noix”, a-t-il déclaré à la publication. “Je ne les mangerai pas, je ne peux pas les supporter. Pâte à biscuits crue. Je ne le mangerai pas. Je ne peux pas le supporter. Flocons d’avoine. Ne mange pas, ne le supporte pas. J’adore l’anus de morse fermenté, donc j’aime pas certaines choses. »

Zimmern a également noté sur Twitter en 2017 qu’il avait un dégoût pour le durian, un fruit d’Asie du Sud-Est avec une odeur puissante et désagréable. Mais il a dit qu’il “essayait de lui donner une chance” et qu’il mangeait plus souvent.

Mis à part ces aliments, Zimmern est prêt à tout essayer.

“N’importe quoi d’autre, apportez-le, j’ai faim”, a-t-il poursuivi sur Twitter.

La pire chose qu’Andrew Zimmern ait jamais mangée

Dans une interview avec Food & Wine en 2017, Zimmern a déclaré: «[The] les aliments les moins savoureux sont ceux qui ont été fermentés. »Il a mentionné un plat appelé hakarl, un aliment populaire en Islande.

“Fabriquée à partir du requin du Groenland, la viande est toxique lorsqu’elle est fraîche, donc pour la manger, les Islandais la laissent gâcher dans le sol pendant des mois, puis dans les éléments pour en sécher quelques autres”, écrit-il dans un article de 2015. sur son site Internet. «C’est un plat révoltant pour de nombreux débutants; le manger sans bâillonnement est ce qui sépare les hommes des garçons. Bien que l’odeur du requin putréfié lui-même puisse rendre malade les cœurs sensibles, le goût est finalement doux, de noisette et légèrement de poisson … si vous aimez la cire ammoniacale. “

Cette nourriture est une seconde proche

Zimmern a également déclaré à Food & Wine qu’il avait des problèmes majeurs avec “d’étranges fruits indigènes”.

“Le mauvais fruit est le pire de tous”, a-t-il déclaré.

Les fans ont pu le voir manger de mauvais fruits et à peu près tout le reste de son ancienne émission de télévision, Bizarre Foods. Chaque épisode a vu Zimmern frapper un nouvel endroit dans le monde pour essayer différents plats. Il a tout mangé, des globes oculaires aux poissons aux pépites d’insectes.

Lorsqu’on lui a demandé de partager la nourriture la plus «bizarre» lors d’une discussion en 2012 avec le Washington Post, Zimmern a déclaré:

«Il y a quelque chose en Éthiopie appelé enset, qui est la racine d’un certain type de palmier. Il est pilé pendant des heures dans une pulpe, enveloppé dans un tissu, enfoui dans le sol et laissé pourrir pendant trois mois. Ensuite, ils en font un pain très lourd et riche en nutriments. C’est aussi végétalien que possible, et c’était l’une des choses les plus horribles que j’aie jamais consommées. “

Pourtant, Zimmern a déclaré au Post qu’il n’y avait rien qu’il n’essaierait pas à nouveau.

«Je suis toujours curieux de manger à nouveau», a-t-il déclaré.

Bien que Bizarre Foods ait pris fin, Zimmern a une nouvelle émission sur MSNBC intitulée What’s Eating America où les téléspectateurs pourront le voir continuer son voyage gastronomique. Les fans peuvent en savoir plus à ce sujet ici.