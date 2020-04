Android 10 a déjà commencé à atteindre ces téléphones Samsung milieu et bas de gamme

Android 10, la dernière version du système d’exploitation mobile de Google, a frappé pour la première fois des appareils haut de gamme à la fin de l’année dernière. Cependant, au fil de l’année, vous aurez également la possibilité d’installer Android 10 sur votre smartphone milieu de gamme et bas de gamme. Et il semble que les premiers téléphones qui le reçoivent sont des appareils Samsung dans certaines parties du monde. Avec cela, il ne serait pas surprenant qu’il atteigne bientôt tout le monde.

Le premier appareil Samsung bas de gamme qui obtient Android 10 est le Galaxy A10, l’un des modèles les plus élémentaires de l’entreprise. Pour l’instant, la mise à jour de la dernière version du système d’exploitation mobile n’est disponible qu’en Inde, bien qu’il ne fait aucun doute que très bientôt, elle pourrait atteindre le monde entier, y compris l’Amérique latine.

L’autre appareil Samsung bas de gamme qui obtient déjà Android 10 est le Samsung Galaxy A20e, appareil pas très différent du Galaxy A10. Mais contrairement au modèle précédent, celui-ci n’a reçu Android 10 qu’en Slovaquie.

Ces deux appareils Samsung, le Galaxy A10 et le Galaxy A20e, en plus de recevoir Android 10 pourra installer le patch de personnalisation One UI 2.0 développé par la société mobileainsi qu’une amélioration de la sécurité.

Dès qu’il est temps de mettre à jour, Samsung informera ses utilisateurs d’une notification, alors ne manquez pas l’opportunité d’avoir le dernier système d’exploitation sur votre smartphone.

