Android 18 existe dans la vraie vie et ce cosplay le prouve

Nous avons déjà dit à l’épuisement à quel point Dragon Ball est génial et combien les fans l’adorent à travers la planète. Nous sommes également convaincus que les cosplayers aiment se caractériser comme les personnages de la saga, mais rares sont ceux qui nous font penser que s’ils existaient dans la vraie vie, les guerriers Z seraient comme eux.

C’est le cas d’Enji Night, qui a décidé de se présenter comme le beau, astucieux, puissant et incroyable numéro 18 d’Android. Night a partagé une photo sur son compte Twitter accompagnée d’un message qui dit:

«Ma première version d’Android 18 dans Dragon Ball. J’étais très excité de la cosplayer, d’autant plus que les gens me disent depuis de nombreuses années qu’elle devrait le faire. Que dites-vous si je devais faire sa tenue classique? «

Nous pensons avoir rassemblé tous les éléments nécessaires pour interpréter le numéro 18, notamment parce qu’il a un look qui peut sembler froid et dur comme celui qui caractérise le personnage. De plus, la couleur des cheveux et, bien sûr, la garde-robe.

Android 18 est l’un des personnages les plus emblématiques de Dragon Ball Z, même si elle est apparue portant tout son mal, nous l’aimons et, plus tard, quand elle a changé de côté et est tombée amoureuse de Krillin, nous l’aimons plus. Et maintenant qu’Enji Night nous a montré qu’Android 18 peut être réel, nous l’aimons toujours.

Que pensez-vous, Enji Night si cela devait être Android 18 dans la vraie vie?