Andy Cohen a offert à Tamra Judge la possibilité de conclure son histoire

Le producteur de Bravo Andy Cohen confirme qu’il a offert à Tamra Judge de The Real Housewives of Orange County une chance de revenir dans la série pour «conclure» son scénario.

Andy Cohen, juge Tamra | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Après un week-end décisif, le juge et l’OG du RHOC Vicki Gunvalson ont annoncé qu’ils n’allaient plus faire partie du docudrame savoureux. Le casting savait que les têtes étaient sur le bloc, Cohen a laissé entendre qu’il allait apporter des changements majeurs au spectacle révolutionnaire. “Le casting de la saison prochaine est parmi les meilleurs que nous ayons eu”, a partagé Cohen sur Jeff Lewis Live de SiriusXM en décembre.

Il a même laissé entendre que Gunvalson était lui aussi lâché. «Comme je l’ai déjà dit à Vicki Gunvalson, nous ne pouvons pas tous compter sur la télévision comme carrière. Ils vont tout nous dire [to go]. »Il a récemment présenté à son émission SiriusXM Andy Cohen Live, qu’il a offert à Judge la possibilité de revenir dans une capacité limitée pour attacher un arc soigné à son scénario. Sera-t-elle de retour?

Le juge ne reviendra pas (pour l’instant)

Cohen a partagé qu’il espérait que le juge pourrait peut-être encore faire une apparition la saison prochaine. “J’espère, et ce n’est pas du bout des lèvres, qu’elle reviendra sous une forme ou une autre, cette saison ou dans le couple suivant”, a déclaré Cohen, raconte People. “Parce que je sens juste que c’est quelqu’un qui m’intéresse toujours, je veux toujours vérifier avec elle.”

Il a ensuite reconnu que le juge était un excellent acteur. “Elle a été une femme au foyer incroyable, elle l’a vraiment fait”, a-t-il ajouté. “Elle a été dramatique, elle est vulnérable … elle a été formidable.”

Cohen a ensuite confirmé qu’il avait également offert à Judge la possibilité de faire une apparition la saison prochaine. «Nous lui avions proposé trois épisodes pour revenir et récapituler son histoire. … C’est vrai », a-t-il confirmé. “Elle ne voulait pas faire ça. Regardez, elle fait partie de la série depuis 12 ans. Nous voulions lui envoyer un message. »

Elle a confirmé qu’elle ne reviendrait pas dans un rôle limité

Le juge a brièvement retiré son emoji orange sur sa biographie Instagram avant le remaniement. Elle l’a rétabli, mais depuis que la nouvelle a officiellement été annoncée, l’orange a de nouveau disparu. Le juge a également cessé de suivre la plupart des acteurs du RHOC et Andy Cohen sur Instagram.

Elle a fait une déclaration sur son départ de l’émission sur Instagram. «Ça a été une période folle de 12 ans. Mais il est temps pour moi de continuer. Je suis triste d’y aller mais très excité par mon avenir. Je vous aime ❤️ les gars ”.”

En septembre, la juge a clairement indiqué qu’elle ne continuerait pas la série si elle était rétrogradée au statut d ‘«amie». “C’est difficile, et je parlais justement de ça avec un ami”, a déclaré le juge à US Weekly. “Je ne sais pas. je me sens comme [if] il y a un point où je ne suis pas si intéressant, alors je pourrais peut-être partir sur une bonne note et dire: “OK, j’ai terminé.” Je ne sais pas que je resterais comme un ami. ”

Elle a ajouté: «J’ai juste l’impression, vous savez, qu’il y aura un moment où tout… je ne sais pas! Je ne peux pas dire, car on ne sait jamais. Mais qui sait?”