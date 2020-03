Andy Cohen brise le silence d’Instagram et partage la mise à jour sur la santé du coronavirus

Andy Cohen est en quarantaine après avoir confirmé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus. La personnalité de Bravo a choqué les fans quand il a annoncé la nouvelle car il venait de révéler qu’il revenait à la télévision. Cohen était prêt à tourner son premier épisode Watch What Happens Live @ Home quand il a révélé qu’il avait contracté COVID-19. Après des jours de silence sur Instagram, il a finalement partagé un post pour informer les fans de sa santé.

Andy Cohen | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Comment Andy Cohen a-t-il annoncé la nouvelle du coronavirus?

Cohen avait pris une pause dans la WWHL lorsque la pandémie de coronavirus a commencé aux États-Unis.L’hôte de fin de soirée a pris ses précautions et est resté à la maison pour ne pas entrer en contact avec les gens, comme les experts l’ont suggéré. Vendredi 20 mars, Cohen a partagé une publication sur Instagram expliquant qu’il avait été testé pour COVID-19 et que les résultats étaient positifs.

“Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus”, a expliqué Cohen. «Autant que je me sentais comme si je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL depuis chez moi, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration.»

À l’époque, il a dit qu’il prendrait du temps pour voir comment son corps réagissait et s’assurer qu’il n’aggravait pas.

“Je veux remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous et exhorter tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux”, a-t-il conclu.

Andy Cohen partage la mise à jour

Suite à l’annonce de son diagnostic, Cohen a reçu de nombreux messages de soutien de ses amis et fans. Il était resté silencieux sur les réseaux sociaux jusqu’à récemment lorsqu’il a partagé un message sur ses histoires Instagram.

«Merci à tous pour les messages incroyables», a-t-il écrit avec une photo de sa vue à New York. “Je m’améliore chaque jour et j’ai hâte de revoir tout le monde.”

“Rester à la maison. Soyez intelligent. Et merci aux professionnels de la santé de première ligne », a-t-il conclu.

Le message doux a donné à ses fans la sécurité qu’il allait mieux et combattait le coronavirus.

Mise à jour de Baby Ben

Cohen a un fils de 13 mois et les fans s’inquiètent pour sa santé. Le producteur de Real Housewives a récemment fait appel à Jeff Lewis Live pour faire le point sur le dernier.

“Je vais vous dire ce que je sais de la caméra de nounou et de la vidéo, car je ne le vois pas, ce qui est le pire”, a-t-il déclaré lors de l’émission SiriusXM sur le bébé Ben. “Mais il est super et sa nounou [tested] négatif.”

Une semaine auparavant, Cohen était en auto-quarantaine et animait son émission de radio satellite depuis son domicile.

“Je ne vais nulle part”, a déclaré Cohen. «Je suis juste ici avec la nounou et Ben et nous sommes accroupis. Nous avons suffisamment de nourriture pour deux semaines. »

Cohen a également déclaré qu’un de ses voisins avait été testé positif au COVID-19, mais n’a pas mentionné si c’était de là qu’il venait.

“J’ai emmené Ben pour une promenade hier quand il s’est réveillé de sa sieste à 5 heures”, a déclaré Cohen. «J’ai un voisin qui a un coronavirus et je suis sorti pour leur apporter de la nourriture au supermarché et des fournitures et je les ai laissés devant leur porte.»

Pour l’instant, on ne sait pas combien de temps Cohen restera en dehors de son fils ou quand il tentera de retourner au travail.