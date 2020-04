Andy Cohen de Bravo manque Lauri Peterson de ‘RHOC’ (et elle n’a que de l’amour pour lui aussi)

Le producteur de Bravo Andy Cohen a partagé qu’il lui manquait de voir OG Lauri Peterson de The Real Housewives of Orange County lors d’un récent épisode de Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

Andy Cohen et Lauri Peterson | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

On lui a demandé quels aluns il désirait le plus et il a répondu: “Je suis un gars très nostalgique, alors je remonte au début à Lauri Peterson, Lauri d’OC”, a-t-il dit avec tendresse. Cohen a ajouté qu’il avait également manqué Caroline Manzo des Real Housewives du New Jersey et Sheree Whitfield des The Real Housewives d’Atlanta.

Mais il était clair que Peterson avait définitivement le cœur de Cohen. Showbiz Cheat Sheet a contacté Peterson, qui aime tout autant le producteur Bravo.

Peterson apprécie la vision de Cohen

Peterson a été vraiment touché quand elle a appris que Cohen lui avait manqué du spectacle. “Awe, j’aime Andy”, a-t-elle partagé. «J’aurai toujours un faible pour mon cœur! Aucun de nous ne savait ce que nous faisions quand nous avons commencé ce voyage, mais Andy était notre premier vrai fan! »

Elle pouvait dire que Cohen avait également une vision très distincte de l’émission. «Il a vu le potentiel du spectacle et a compris la culture pop», a-t-elle poursuivi. «Il avait une vision innovante de la façon de faire de The Real Housewives of Orange County une franchise et de créer sa propre identité au sein de la franchise.»

Elle ajoute: “Génial si vous me demandez!” Peterson était un acteur original sur RHOC. Elle a été membre de la distribution principale pendant quatre saisons, revenant comme amie de temps en temps jusqu’à la saison neuf. Depuis, elle a complètement tourné son attention vers sa famille et sa vie avec son mari George Peterson.

Où est Peterson aujourd’hui?

Peterson est extrêmement occupée à élever sa petite-fille Kennady et à se battre pour son fils, Josh Waring. Elle a également obtenu sa fin de conte de fées et est montée au coucher du soleil avec son prince, George Peterson. Le couple est toujours aussi amoureux aujourd’hui qu’il l’était lorsqu’il s’est marié il y a 10 ans. Peterson a partagé sur Instagram: “Il y a 10 ans aujourd’hui, le jour de la Saint-Patrick, j’ai rencontré mon porte-bonheur @georgepeterson.”

Elle est également complètement dévouée à Kennady et est la plus grande pom-pom girl de l’adorable enfant. Peterson a adopté Kennady lorsque Waring, qui est le père de Kennady, était aux prises avec une dépendance. “Comme la plupart des téléspectateurs le savent, j’ai un fils et il a eu beaucoup de défis. Et lui et sa femme ont eu un bébé il y a presque trois ans. Il a vraiment du mal et, bien, ils ont tous les deux du mal. Et donc [my husband] George et moi avons choisi d’aider et nous avons en fait adopté Kennady, et donc nous l’élevons », a déclaré Peterson à The Daily Dish de Bravo.

Peterson a également été un ardent défenseur de Waring, qui a passé plus de trois ans en prison pour un crime qu’il a dit qu’il n’avait pas commis. Waring et Peterson ont parlé à plusieurs reprises avec Showbiz Cheat Sheet de ce qui s’est passé et il a maintenu son innocence tout au long de son emprisonnement. Waring a finalement été libéré de prison début mars après avoir conclu un plaidoyer. Peterson sait que le cheminement vers le rétablissement de son fils sera long. «Nous sommes tout simplement ravis de l’avoir retiré du système. Il a vécu tellement de choses. Il y aura un long processus de récupération », a-t-elle déclaré au registre OC,« Josh est très brillant, il est très capable. Malheureusement, la drogue l’a pris très jeune. »