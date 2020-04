Andy Cohen est «vivant» après la première de Bethenny Frankel saccagée «RHONY», selon une source

Andy Cohen est le père de la franchise The Real Housewives et il est crédité en tant que producteur dans toutes ses itérations. Lors de la première de la nouvelle saison de The Real Housewives of New York City, l’ancien élève Bethenny Frankel a fait des commentaires sur l’émission qui ne sont pas si positifs. Cette critique négative est arrivée à Cohen et il serait «livide» avec l’ancienne femme au foyer.

Andy Cohen et Bethenny Frankel | Bravo / Banque de photos NBCU via . / John Lamparski / .

Qu’a dit Bethenny Frankel?

Frankel s’est éloigné de RHONY juste avant le début du tournage de la saison 12 de l’émission. La star de télé-réalité a quitté la série car elle voulait prioriser son accord de développement avec Mark Burnett Productions.

La saison 12 s’ouvre avec les dames réagissant à la sortie de Frankel et cette dernière n’a pas été amusée par ce que ses anciennes co-stars avaient à dire à son sujet.

“Le début de l’émission a été le majeur proverbial pour moi”, a-t-elle déclaré lors d’une interview avec Extra. “Les femmes ont certainement eu des choses désagréables à dire sur moi … Je leur souhaite bonne chance.”

Cependant, le pire est venu après quand elle a dit que RHONY n’inspirait plus les téléspectateurs. Elle a également mentionné que les cotes ont baissé dans la télévision, peignant un avenir sombre pour la franchise.

“Les cotes globales à la télévision n’ont jamais été aussi élevées et peut-être que les cotes sur Real Housewives ne fonctionnent pas bien parce que ce n’est peut-être pas le contenu qui inspire les gens à faire ce qu’ils doivent faire en ce moment”, a ajouté Frankel. “Ou peut-être qu’ils veulent regarder les nouvelles ou quelque chose de réjouissant ou un moyen de les payer.”

Les producteurs et Andy Cohen réagissent aux affirmations de Bethenny Frankel

Après la publication de l’interview de Frankel, une source proche de la production a déclaré que Cohen n’était pas satisfait de ce que l’ancienne star de Bravo avait dit.

«Même si Bethenny prétend être productrice, créatrice, magnat et même philanthrope, elle sera toujours une vraie femme au foyer et une star de la réalité. Elle n’était personne avant RHONY – pourquoi quelqu’un serait-il si désespéré de dénigrer la franchise qui a construit sa marque? Andy [Cohen] est livide! ” a déclaré une source à Page Six.

Une autre source a déclaré que Frankel pourrait remettre en question la sortie de la série et c’est pourquoi elle se déchaîne.

“Chaque seconde de chaque jour, elle pense à l’erreur qu’elle a commise en s’éloignant de la seule émission qui a jamais été un succès pour elle”, a déclaré un initié à DailyMailTV.

“Son extrême narcissisme signifie qu’elle ne peut pas supporter les projecteurs qui lui sont retirés”, a ajouté la source. «Les femmes savent que ça la tue que cette saison soit un succès sans elle. Vous devez vraiment vous sentir désolé pour elle. Elle a perdu sur The Apprentice: Martha Stewart, son talk-show bombardé, son émission de radio Sirius a échoué, et chaque fois que Bravo a tenté une autre émission avec elle – ils ont aussi tanké. “

Que pense le casting de «RHONY» de la sortie de Bethenny Frankel?

Une chose est sûre, les dames de RHONY sont heureuses que Frankel soit parti. Dans plusieurs interviews, la distribution a exprimé qu’elle avait pu être plus libre.

“Je pense que l’ensemble du casting est soulagé, d’une certaine manière, et cela laisse également de la marge de manœuvre pour que d’autres femmes brillent et montrent leur personnalité parce que beaucoup de Bethenny arrivait et volait en quelque sorte la série”, a déclaré Luann de Lesseps sur SiriusXM. montrer. “Mais devinez quoi, elle ne peut pas voler notre émission. Cette saison est incroyable et j’ai hâte que tout le monde voie la nouvelle saison. “

Ramona Singer était également soulagé que Frankel soit sorti.

“Nous ne pouvions pas vraiment être nous-mêmes”, a déclaré Singer à Entertainment Tonight. “C’est une si grande personnalité, elle a en quelque sorte pris le contrôle de la pièce. Il ne nous restait plus d’air. Et je pense que cette saison, les fans seront surpris de voir un côté différent de la plupart d’entre nous. Et écoutez, nous avons encore nos arguments, nous nous battons toujours, mais il y a un lien qui est différent. Il y a quelque chose de si spécial et d’unique. Tres unique.”

The Real Housewives of New York City est diffusé le jeudi à 21 h. ET sur Bravo.