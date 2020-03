Andy Cohen Regardez ce qui se passe en direct Date de retour

HISTOIRES CONNEXES

Dix jours après avoir annoncé qu’il avait été testé positif pour le coronavirus, Andy Cohen devrait revenir sur Watch What Happens Live.

À partir de ce soir, un Cohen sur le point de raccommoder hébergera le tout nouveau Watch What Happens Live With Andy Cohen: @ Home, qui sera tourné depuis l’appartement West Village de l’hôte à New York, rapporte Variety. Les épisodes seront tournés par Cohen lui-même, tandis que ses invités le rejoindront par chat vidéo.

“Heureux de signaler que je me sens mieux … et j’essaierai de terminer votre journée avec le sourire lorsque nous commencerons la WWHL @ Home ce soir”, a déclaré Cohen sur Instagram. “MERCI À TOUS SUR LES PREMIÈRES LIGNES DE COVID-19!”

Cohen devait auparavant lancer son édition @ Home le dimanche 22 mars, mais il a dû attendre après avoir reçu un diagnostic de coronavirus le 20 mars. , nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration », avait-il déclaré à l’époque. «Je tiens à remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous et exhorter tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux-mêmes.»

Par variété, les invités de Cohen cette semaine comprendront Nene Leakes, Lisa Rinna et Jerry O’Connell (lundi); Vanderpump Rules «Stassi Schroeder, Brittany Cartwright et Jax Taylor (mardi); John Mayer (mercredi); et les personnalités de Bravo Kyle Richards, Ramona Singer et Melissa et Joe Gorga (jeudi).

La WWHL est l’un des six programmes de fin de soirée qui devraient reprendre leur production lundi. Conan de TBS, Desus & Mero de Showtime, Jimmy Kimmel Live d’ABC, Late Night With Seth Meyers de NBC et Late Show With Stephen Colbert de CBS diffuseront tous de nouveaux épisodes complets tirés des quarantaines respectives des hôtes. Full Frontal avec TBS de Samantha Bee et Last Week Tonight With John Oliver de HBO ont déjà diffusé de nouveaux épisodes depuis leur domicile, tandis que Real Time With Bill Maher de HBO suivra le mouvement à partir du vendredi 3 avril.

Avez-vous hâte au retour de Cohen?