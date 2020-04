Andy Cohen rend hommage au rédacteur en chef de longue date de «RHONY» et à la victime de COVID-19, Peter Gamba

Le monde a déjà perdu trop d’artistes talentueux à cause de COVID-19, y compris l’auteur-compositeur des Fontaines de Wayne Adam Schlesinger, l’acteur Allen Garfield et le légendaire chanteur John Prine, pour n’en nommer que quelques-uns. Ce qui rend la crise d’autant plus touchante, c’est qu’elle a également mis en scène des talents.

Cela inclut le rédacteur en chef de Real Housewives of New York, Peter Gamba, décédé le 1er avril.

Andy Cohen | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Combien de spectacles Real Housewives y a-t-il maintenant?

Au total, il y a eu pas moins de 10 sites Real Housewives aux États-Unis; Comté d’Orange, New York, Atlanta, New Jersey, Washington DC, Beverly Hills, Miami, Potomac, Dallas et Salt Lake City. Le comté d’Orange a tout commencé en 2006 et s’est avéré si populaire qu’il y a même des versements internationaux.

L’idée était plus ou moins de faire des feuilletons pour de vrai, l’ironie étant qu’il ne reste que quatre feuilletons scénarisés: The Young and the Restless, The Bold and the Beautiful, Days of our Lives and General Hospital. Il y a eu plus du double du nombre de spectacles de Real Housewives.

Real Housewives of New York est arrivée en 2008, et Atlanta a suivi plus tard la même année. Le New Jersey est venu ensuite, en 2009, avec DC à partir du deuxième semestre, bien qu’il n’ait duré qu’une seule saison. Beverly Hills arrive ensuite, suivie de Miami, Potomac et Dallas. Salt Lake a été annoncé à la fin de l’année dernière. Les noms notables de la série incluent Vicki Gunvalson, Bethenny Frankel, NeNe Leakes, Kim Richards et Denise Richards.

Nous avons perdu un membre de la communauté d’édition hier soir à cause de complications liées à COVID19. Repose en paix Peter Gamba. Il éditait The Real Housewives Of New York jusqu’à récemment. Il a édité cette émission depuis la saison 1 et aussi toutes les retombées @Bethenny. Nous en avons perdu un bon. @BravoTV – Mary DeChambres, ACE (@fightinmadmary) 1 avril 2020

Qui était Peter Gamba?

Lorsque Real Housewives of New York a eu sa première saison ce mois-ci, cela a commencé avec l’annonce du décès de Gamba. Selon Page Six, l’annonce a été faite par l’hôte Andy Cohen, qui a lui-même été diagnostiqué avec un coronavirus:

“Il a coupé le tout premier épisode de New York Housewives dans la saison 1″, a déclaré Cohen. «Il avait appelé des gens dans la baie pendant des années après pour rire du matériel qu’il avait trouvé. Il a passé les 12 prochaines années à éditer des épisodes et des moments emblématiques tels qu’Alex et Simon arrivant aux Hamptons – qui lui ont toujours fait rire – l’épisode “ Dis-moi que ce n’est pas à propos de Tom, c’est à propos de Tom ” à Miami, “ La vie n’est pas un cabaret, ‘Luann levant les yeux vers l’affiche, Tinsley et Dale pleurant sur les œufs, Luann tombant dans la brousse. ”

Selon People, Barrie Bernstein et Lisa Shannon, deux membres supérieurs de la société de production de RHONY, ont lancé un GoFundMe pour la famille de Gamba qui a jusqu’à présent recueilli plus de 76 000 $ de son objectif de 90 000 $. La page se lit, en partie, «Peter était un enfer d’un éditeur et appelait fièrement n’importe qui dans sa baie pour leur montrer une scène drôle qu’il venait de couper, en riant tout le temps qu’il a joué le clip. Il aimait citer les notes qu’il avait reçues – «cette fête est un raté» – étant un favori récent. «

Comment Andy Cohen traite-t-il son propre cas?

Cohen avait reçu un diagnostic de COVID-19, mais il semble être passé le pire de la maladie. Page Six a signalé que ses symptômes comprenaient une fièvre, une oppression thoracique, une toux, des frissons, une perte de goût et d’appétit et de nombreux maux et douleurs.

Cohen a déclaré à une émission de radio Sirius XM: “Il faut un peu pour récupérer votre énergie.” Après la mort de Gamba, Cohen pensait à son ami.

“Il était le roc de la post-production”, a déclaré Cohen dans un hommage. “Il va manquer à tous ceux qui l’ont connu, et son sens de l’humour et sa passion pour son travail resteront dans les mémoires pour toujours.”