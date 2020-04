Andy Cohen révèle pourquoi «The Real Housewives of Miami» a été annulée

Alors que Bravo descend dans le passé, le réseau a montré des saisons complètes de spectacles comme The Real Housewives of Miami. Les fans répondent avec enthousiasme en se demandant pourquoi le réseau a annulé le spectacle en premier lieu.

Lisa Hochstein, Lea Black, Adriana De Moura, Joanna Krupa, Alexia Echevarria | Tommy Garcia / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Le producteur de Bravo Andy Cohen a récemment déclaré qu’il comprenait comment les téléspectateurs étaient tombés amoureux de la série. Lui aussi a été passionné par la série et a expliqué pourquoi la série n’avait que trois saisons. Il convient qu’il a été magnifiquement tourné et que les femmes (et les hommes) de l’émission correspondaient à la toile de fond luxuriante du magnifique Miami.

Mais il a dit que tout se résumait aux chiffres. Comme la plupart des émissions qui se retrouvent sur le bloc de coupe, Cohen a déclaré que les notes avaient tendance à la baisse. De plus, même les retrouvailles et la fin de la saison montrent un manque d’audience.

Les notes ont chuté alors Bravo a débranché

Cohen réfléchit au spectacle depuis son lit et exprima ses pensées. “Cela ressemble à une telenovela bien éclairée”, a-t-il observé. «Les femmes sont si belles. Et les hommes et Miami. Les gens me posent des questions sur Miami tout le temps et disent que tu le ramèneras jamais? »

“La raison pour laquelle nous l’avons laissé tomber, c’est que je me souviens que les cotes ont baissé vers la fin de la saison”, se souvient-il. «Ce qui n’arrive jamais. Comme si ça avait baissé pour les retrouvailles, et si ça descend vers la fin, ce n’est jamais bon signe. Mais de toute façon, j’entends ton amour tout le temps et j’apprécie vraiment le spectacle et les femmes. »

Il est clairement dans le spectacle car il note que Adriana de Moura est arrivée lors d’une scène qu’il regardait. Et elle allait causer des conneries. “Vous le savez”, ajoute-t-il. “Et maman Elsa est tombée malade et a abandonné, ce qui a été un grand succès pour le spectacle, c’était … ça vient de se terminer.”

Lea Black ne pense pas que cela soit totalement dû aux notes

Cohen a partagé dans son livre Superficial: More Adventures from the Andy Cohen Diaries qu’il savait que le spectacle allait être annulé. «Je connaissais la première question [during a Q&A in Miami] allait être quand les vraies femmes au foyer de Miami reviendront-elles, et j’ai dit: “Ne dites jamais jamais”, a écrit Cohen, US Weekly raconte. “Mais je pouvais voir sur les visages des femmes qu’elles ne me croyaient pas et puis je ne me croyais pas, mais je devenais nostalgique pour elles.”

Bien qu’il cite les notes, la distribution Lea Black pense que l’annulation est due à d’autres facteurs. “Ce ne sont pas les cotes d’écoute parce que les cotes étaient égales à beaucoup d’autres émissions diffusées à l’époque, donc je ne pense pas que ce soit les cotes”, a-t-elle déclaré.

“L’horaire pourrait avoir quelque chose à voir avec cela parce qu’ils [Bravo] changé chaque semaine, c’était une nuit différente ou à des heures différentes, donc c’était un peu déroutant. Pour moi, ce n’était qu’un blip sur mon radar, c’était quatre ans, 30 épisodes, trois saisons de ma vie. J’ai rencontré des gens intéressants, certains étaient un peu amusants et j’ai appris des leçons difficiles, vous savez des choses que vous avez non seulement vécues dans la vie, comme des gens prêts à tout pour attirer l’attention. »