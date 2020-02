Andy Cohen révèle que la bande-annonce de la saison 12 est prête

Les fans de Real Housewives qui pensent que la gamme actuelle de Bravo cherche un peu de lumière peuvent prendre courage. Le producteur de Bravo Andy Cohen confirme que la bande-annonce de la saison 12 de The Real Housewives of New York City est prête à être publiée. Il ne voulait tout simplement pas dire quand les téléspectateurs auront leur premier goût.

The Real Housewives of New Jersey tire à sa fin, donc les fans de Housewives n’ont que The Real Housewives of Atlanta pour étancher leur soif vorace dans un avenir proche. Au milieu de la secousse sismique dans le CO, les membres de la franchise à l’échelle de la franchise ont également exprimé des préoccupations concernant leurs propres contrats, y compris les membres de la distribution de RHONY.

Sonja Morgan, Dorinda Medley, Bethenny Frankel, Andy Cohen, Luann de Lesseps, Tinsley Mortimer, Ramona Singer | Heidi Gutman / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Mais pour l’instant, les fans de RHONY peuvent compter sur une baisse de la saison 12 dans un avenir proche. La saison à venir aura probablement une sensation différente après le départ de Bethenny Frankel. De plus, ce sera probablement la dernière saison de Tinsley Mortimer. Mortimer s’est fiancé à Scott Kluth, qui vit à Chicago.

La saison 12 inclura ces acteurs

En plus de Frankel, «l’amie» Barbara Kavovit a également confirmé qu’elle ne reviendrait pas à l’émission. Cependant, certains des suspects habituels, ainsi qu’un nouvel acteur, sont susceptibles d’apparaître. Sonja Morgan, Ramona Singer, Luann de Lesseps et Dorinda Medley reviendront. L’ancien petit ami de Lesseps, Jacques Azoulay, est également susceptible de faire une apparition. Elle a récemment laissé entendre que les fans «le verront bientôt».

Rejoignez le casting est l’entrepreneur de vêtements Leah McSweeney. «Elle est un petit nombre. Je l’aime beaucoup. Elle est vraiment bonne », a déclaré Medley à Bravo. Cependant, de Lesseps a partagé que les tatouages ​​de McSweeney ont repoussé les dames. “Leah a quelques tatouages, donc les femmes au foyer, vous pouvez imaginer Ramona [Singer] et la réponse de Dorinda à elle, qui était, “Hum, vraiment, tatouages? Nous ne parlons pas aux gens qui ont des tatouages ​​», a-t-elle expliqué lors de l’émission SiriusXM de Michelle Collins. “Elle en a beaucoup.”

Alors que Mortimer apparaîtra dans la saison 12, c’est probablement sa dernière saison de l’émission. Jusqu’à présent, Bravo n’a pas non plus indiqué si un «ami» apparaîtra cette saison.

Mortimer semble avoir évolué

Mortimer a partagé qu’elle et Kluth se sont fiancés fin novembre. Elle a posté une photo de l’engagement réel avec: «J’ai toujours su que c’était toi !!! ❤️. »Depuis lors, son Instagram indique qu’elle est installée à Chicago, qui est la ville natale de Kluth.

Morgan a raconté à US Weekly les fiançailles de Mortimer. «Tinsley a déménagé à Chicago, mais elle n’est pas New-Yorkaise. Elle vient de Floride, elle a vécu en Floride – c’est sa résidence », a déclaré Morgan. Puis elle a ajouté: “Elle n’a jamais vraiment été New-Yorkaise, elle a vécu dans un hôtel, et vous savez que je suis heureuse qu’elle soit heureuse. Elle est beaucoup plus heureuse où elle est, laissez-moi vous dire cela. Je peux le voir. … Je ne manquerai pas de filmer avec elle – ce qui me manquera, c’est de la voir souvent. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle aimerait toujours faire partie de la vie de Mortimer. «Je vais aller à Chicago et la voir! Je suis content qu’elle soit heureuse; c’est tout ce que je veux », a-t-elle déclaré. «Quand je l’ai invitée à venir vivre à la maison de ville, c’était pour la protéger de la co-dépendance avec des gars qui la maltraitaient, de ne pas avoir sa marque et de ne pas aller de l’avant avec elle-même, de ne pas être elle-même. Je sens le temps qu’elle a passé ici avec nous, elle a recommencé à être elle-même. … Elle a modélisé dans le défilé de mode. Elle a fait sa charité, elle a fait le cirque. Nous avons vraiment bien fait et je pense que c’est pourquoi elle se marie maintenant avec l’homme de ses rêves. “