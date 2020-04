Andy Cohen révèle que le spectacle aura une réunion (et a un accident de bronzage)

Le producteur de Bravo Andy Cohen a récemment partagé que Summer House aura un spectacle de retrouvailles pour conclure la saison quatre.

Avec de nombreux spectacles en pause en raison de la pandémie, de nombreuses productions font encore une pause. Cependant, plutôt que d’abandonner les retrouvailles, Cohen a décidé de passer au travers. Cohen a organisé son talk-show en soirée, Watch What Happens Live avec Andy Cohen, depuis chez lui. Les invités sont téléconférences, ce qui permet au spectacle de présenter une grande variété de personnalités.

Chris Burns, Dylan Hafer, Kyle Cooke, Amanda Batula, Lindsay Hubbard, Carl Radke, Hannah Berner, Paige DeSorbo | Banque de photos Ralph Bavaro / Bravo / NBCU via .

Il a également décidé d’organiser virtuellement des spectacles de retrouvailles. La saison des Real Housewives of Atlanta touchait à sa fin et les producteurs devaient décider s’ils abandonneraient complètement la réunion ou envisageraient une réunion virtuelle. “Nous allons tourner virtuellement les Housewives d’Atlanta Reunion”, a expliqué Cohen lors de son émission Sirius XM, rapporte The Daily Dish de Bravo. “Ce n’est évidemment pas comme cela que nous préférons le faire, mais la vie n’est pas comme nous le préférons en ce moment.”

“Summer House” sera également filmé virtuellement (avec un petit incident d’autobronzant aussi)

Les fans de Summer House auront toutes leurs questions répondues maintenant que la série recevra une réunion de clôture. Cohen a annoncé la nouvelle de son histoire Instagram. De plus, il a partagé que le fait de ne pas avoir d’équipe glamour voulait dire que sa poudre bronzante était un peu plus lourde autour de la zone de la barbe.

L’histoire d’Andy Cohen sur Instagram

“Je suis sur le point de faire la réunion de Summer House”, a déclaré Cohen. “Regardez bien en haut, sueurs en bas.” La chemise et la veste de Cohen sont très «Hamptons». Il a ajouté: “C’est comme ça que ça se passe ici!”

Il a ensuite révélé que son application autobronzante ne fonctionnait pas exactement comme prévu. “J’ai eu un petit incident”, a-t-il admis. «J’ai fait l’autobronzant cette semaine pour me donner un peu de bronze. Mais regardez, j’ai teint ma barbe de façon drôle. Anderson [Cooper] vient de le souligner sur un FaceTime qu’il a l’air mauvais. Je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Tant pis.”

La saison a beaucoup à déballer

La saison quatre a été remplie de drames car elle a commencé avec Lindsay Hubbard et Carl Radke. Les meilleurs amis sont devenus «presque» un couple qui a créé un drame quand Radke a eu froid aux pieds. Hubbard a rapidement pivoté et a semblé trouver l’amour avec le nouveau petit ami Stephen Traversie. Pendant ce temps, Radke était stupéfait d’être relevé par l’entraîneur avec qui il avait essayé de sortir et de trouver son rythme de travail avec Kyle Cooke.

Cooke et sa fiancée Amanda Batula ont également eu leur propre drame quand elles ont commencé l’été, essayant toujours de finaliser les plans de mariage. Ils ont également lancé la société de thé dur Loverboy et se sont habitués à vivre et à travailler ensemble.

Le nouveau venu Luke Gulbranson est tombé amoureux d’Hannah Berner, mais leur relation a pris un tour lorsque Gulbranson a été arrêté pour avoir vu quelqu’un d’autre dans la ville. Ont-ils décidé d’être amis? Ou des amis avec des avantages? Un autre nouveau membre de la distribution, Jules Daoud a eu du mal à s’intégrer. Elle a eu un moment particulièrement difficile lorsqu’elle a rencontré Jordan Verroi. Le drame a suivi quand il a affirmé être fatigué d’elle et a insisté pour que la maison choisisse entre lui et elle.

Beaucoup de nouveaux drames peuvent arriver avec quelques épisodes à venir. Mais les retrouvailles, même filmées virtuellement, risquent d’être explosives.