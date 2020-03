Andy Cohen teste positif pour le coronavirus – «Regardez ce qui se passe en direct»

Andy Cohen a été testé positif pour le coronavirus, a annoncé vendredi l’hôte Bravo dans un article Instagram.

À la lumière de son diagnostic, Bravo et lui-même «mettront une épingle» dans le nouveau format annoncé pour leur talk-show Watch What Happens Live, qui devait voir Cohen diffuser depuis son appartement et mener des entretiens de chat vidéo avec des personnalités de Bravo et d’autres célébrités. (Le nouveau format devait faire ses débuts ce dimanche soir.)

“Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne se sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus”, a expliqué Cohen dans une légende. «Autant que je me sentais comme si je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL depuis chez moi, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration. Je tiens à remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous, et exhorte tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux. »

Cohen rejoint une liste grandissante de célébrités – dont Tom Hanks, Idris Elba et la star de The Bachelor Colton Underwood – qui ont été testées positives pour le virus, dont la propagation a stoppé une grande partie du monde. Avec plus de 17 500 cas aux États-Unis au moment de la publication, l’épidémie a arrêté la production de plus de 100 émissions de télévision; cliquez ici pour une liste complète des spectacles concernés.

OBTENEZ PLUS: News, Scheduling News

X