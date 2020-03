Andy Garcia dans «Rebel» – ABC Pilot About Life of Erin Brockovich

HISTOIRES CONNEXES

Dans ce qui marquerait son premier concert télévisé à temps plein, Andy Garcia devrait jouer en face de Katey Sagal dans Rebel, le pilote dramatique inspiré par ABC Erin Brockovich, a appris TVLine.

Créé par Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19), Rebel suit Annie “Rebel” Bello de Sagal, une avocate juridique sans col qui est “une femme drôle, désordonnée, brillante et intrépide qui se soucie désespérément des causes qu’elle combat” pour et les gens qu’elle aime. Lorsque Rebel s’applique à un combat auquel elle croit, elle gagnera à presque n’importe quel prix », selon ABC.

Garcia incarnera Julian Cruz, l’avocat pour lequel Rebel consulte (bien qu’il semble parfois que ce soit l’inverse). Cruz est un «puissant avocat; sexy, intelligent et terre-à-terre et solide de toutes les meilleures façons », selon la description officielle du personnage. «Il était veuf il y a deux ans et est encore sous le choc de la perte. Fréquemment irrité par son employé le plus célèbre, Cruz est las d’être rebuté par la culpabilité de Rebel dans une autre affaire exigeante. »

Le casting comprend également John Corbett en tant que charmant troisième mari de Rebel.

Garcia, dont les crédits TV limités incluent des passages invités sur Ballers, George Lopez, Will & Grace et Frasier, ainsi que le récent téléfilm de HBO My Dinner With Hervé, devait faire ses débuts de série télévisée dans la sitcom NBC de Kenan Thompson The Kenan Show , mais le projet a depuis été retardé et des sources confirment qu’il n’est plus attaché.

