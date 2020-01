Andy Muschetti serait le directeur du remake de Howl

Andy Muschetti est devenu l’un des jeunes réalisateurs de l’avenir. Après avoir été parrainé par Guillermo del Toro dans Mama et avoir été critiqué avec la première partie du remake informatique, le réalisateur a sauté sur l’épouse de Warner, qui l’a nommé réalisateur de The Flash, le film de super-héros le plus rapide au monde. monde

Mais, Muschetti se sent plus à l’aise dans le monde de la terreur que dans les héros de la cape et des collants, c’est pourquoi s’apprête à conclure un accord avec Netflix pour filmer le remake de l’un des films d’horreur les plus importants des années 80: Howl (Les hurlements)

Ceux qui ont grandi dans les années 80, ou dans les années 90 grâce à Channel 5, se souviennent affectueusement d’Aullido, l’un des responsables de la relance du sous-genre des loups-garous. Howl était basé sur un roman à demi-cheveux, médiocre selon les mots de Joe Danta, réalisateur du film. C’est pourquoi Dante n’a utilisé l’intrigue du roman que comme approche initiale du film et a changé suffisamment de choses pour faire ce qu’il voulait vraiment: un hommage au mythe du loup-garou.

Dante a même changé le personnage principal de Hurlement. Dans le film, tout se concentre sur la journaliste de télévision Karen White (Dee Wallace), qui est traumatisée après avoir aidé la police à arrêter un tueur en série. Votre médecin vous recommande d’assister à une retraite psychiatrique isolée dans les montagnes dirigée par le Dr George Waggner (Patrick Macnee). Bientôt, Karen découvrira que l’endroit est infesté de loup-garou.

Le film est devenu un classique, comme prévu, Gary Brandner, l’auteur des livres, a profité du succès des films pour lancer d’innombrables suites, beaucoup d’entre elles adaptées en films, atteignant 7 parties (la plupart des ils ont lancé directement à la vidéo).

Dans la même session de questions et réponses où il a confirmé que The Flash adaptera Flashpoint, le réalisateur a confirmé qu’après The Flash, son prochain projet sera The Howling for Netflix. Depuis l’année dernière, Muschietti avait déclaré qu’il était intéressé par The Howling, quand il avait mentionné qu’après l’informatique, la franchise des années 80 qu’il aimerait refaire serait Howl. On ne sait pas si Joe Dante, le véritable cerveau du succès de Howl.

Le Flash sortira en salles le 1er juillet 2022, donc le remake d’Aullido pourrait arriver jusqu’en 2023.

