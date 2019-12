Anel Noreña se souvient de José José et du Noël que les deux ont passé

Anel Noreña se souvient de José José et du Noël qui s'est passé tous les deux | Instagram

La deuxième épouse du chanteur, José José, Anel Noreña Il y a plein de souvenirs dans ces dates évocatrices quand ensemble avec la famille qu'ils ont formée, ils ont profité de Noël.

L'ex-femme du chanteur José José Il a partagé avec ses disciples quelques images du beau Noël qu'il a passé avec l'artiste et ses enfants.

Anel Noreña, qui était actrice et mannequin n'a pas manqué un instant sans se souvenir du chanteur après son départ et a même reçu ses enfants et le corps de l'artiste après qu'une partie de sa dépouille soit arrivée au Mexique pour les hommages funéraires.

Il chanteur Il est décédé le 28 septembre et la nouvelle était inattendue pour les centaines de fans qui espéraient le renvoyer dans sa dernière demeure.

Avec ses enfants, Anel Noreña et la dernière famille du chanteur à Miami avec laquelle il a formé Sara Salazar Ils ont entamé un différend qui n'est pas encore terminé.

Cependant, l'ancienne épouse de "Prince de la chanson"Au milieu de toute cette vague de déclarations, gardez les meilleurs souvenirs à côté de l'artiste, bien qu'ils aient aussi eu des mauvais moments comme détaillé la version montrée dans la bioserie lancée via la plateforme de Netflix.

Alors que ces dates approchent, la mère du premier-né de l'artiste partage avec ses fans ses meilleurs souvenirs dans lesquels l'interprète de "Gavilán ou Paloma"Les plus heureux avec la famille qu'ils ont formée avec leurs enfants, José Joel et Marysol Sosa.

D'autre part, lors d'une récente interview Sara Salazar, la troisième épouse de l'artiste offerte à la chaîne de télévision s'est exprimée sur l'attitude d'Anel lors des hommages.

Au cours de l'entretien, les chauffeurs ont mentionné que Noreña Il avait joué un rôle protogonique lors de l'adieu de la dépouille du chanteur au Mexique, alors après avoir interrogé la dernière épouse de l'artiste, il a répondu:

Qu'il a envoyé des bénédictions à tout le monde et n'avait aucun message pour la famille du chanteur au Mexique.

