Ángel Garó, Pepón Nieto et César Mateo rejoignent la série Atresplayer Premium

Atresmedia Studios avec Suma Latina et Apache Films sont plongés dans la production de ‘Veneno’, la fiction créée par Javier Calvo et Javier Ambrossi qui sera diffusée exclusivement dans Atresplayer Premium. Ce sera en mars prochain lors de la sortie de cette fiction qui racontera la vie de Cristina Ortiz La Veneno, l’une des icônes LGBTI les plus importantes de notre pays. Pour cela, l’équipe de fiction a été basée sur leurs souvenirs officiels, “Je dis! Ni salope ni saint”, écrit par Valeria Vegas. Fiction a déjà publié ses premières images officielles, ses premières avancées et annoncé de nouvelles signatures à son casting.

Ángel Garó, Pepón Nieto et César Mateo rejoignent «Veneno»

De cette façon, tous les visages confirmés sont ajoutés maintenant Pepón Nieto (’30 pièces ‘,’ Je sais qui tu es ‘,’ L’amour est pour toujours ‘), Jordi Vilches («El pueblo», «Snatch», «Bienvinguts a la familia»), Mona Martínez («Vote Juan», «Vis a vis»), César Mateo («Victime numéro 8», «Tout pour le jeu», ‘L’amour est pour toujours’), Desirée Rodríguez (participante de «Big Brother 14»), Ángel Garó (humoristique et habituel des espaces de télévision, en plus des anciens concurrents de la réalité) et Ciro Petrone (“Gomorra” et ex-participant de “L’île des tentations VIP” en Italie. Ils rejoindront les trois protagonistes Isabel Torres, Daniela Santiago et Jedet, qui se mettront à la place de Cristina Ortiz tout au long de sa vieet Lola Dueñas, Goya Toledo, Ester Expósito, Paca La Piraña, Sophia Lamar, Anna Allen, Mariona Terés, Mercedes León, Elvira Mínguez, Lara Martorell et le jeune Marcos Sotkovszki, qui sera secondaire dans le projet Atresmedia.

Ensemble, ils travailleront sur «Veneno», cet important projet pour la plate-forme qui Il comportera huit épisodes de 50 minutes qui seront diffusés chaque semaine. Le tournage a débuté en décembre dernier et sera prolongé de quatre mois, dans différents lieux de la province d’Almeria et de la Communauté de Madrid. Dans la même Nous verrons le travail de Los Javis avec Sonia Martínez et David Troncoso en tant que producteurs exécutifs du projet. Ceux-ci ont pris en compte l’engagement LGTBI dans le reste de l’équipe et ont donc formé un groupe de personnes dans lequel ensemble au talent, des valeurs telles que l’égalité, l’inclusion ou la visibilité ont été prises en compte.

Ce sera «Poison»

Cette fiction va découvrir la vie de deux femmes nées dans de mauvais corps. D’une part Valeria, une petite fille qui ne comprenait pas pourquoi elle était un homme, et d’autre part Cristina Ortiz La Veneno, qui, des années plus tard, est devenue une icône LGBTI + dans notre pays. Nous connaîtrons son histoire depuis qu’il était enfant, ce moment où elle ne pouvait pas comprendre pourquoi les gens l’appelaient “Joselito”, un nom qu’elle n’identifiait pas à son être. La petite Cristina a vécu une enfance où la violence était très présente et où il a fallu beaucoup de mal pour trouver sa place. Elle et Valeria sont nées à des époques différentes mais le destin les a unis, et ce sera précisément ce que nous finirons par voir dans «Veneno», l’union de deux femmes qui se sont battues pour leur liberté.

