Àngel Llàcer perd un jeu et tatoue le nom du programme sur son corps

Le deuxième gala de la huitième édition de ‘Votre visage me sonne’ est arrivé vendredi 17 janvier à Antena 3 de la main de Manel Fuentes. Comment pourrait-il en être autrement, les premières performances ont laissé la barre très haute, et il est difficile de vaincre Nerea Rodríguez comme Ariana Grande ou Cristina Ramos comme Jennifer López. Et entre jouer et jouer, dans ce deuxième opus, les célèbres jeux Àngel Llàcer sont revenus.

Tatouage Àngel Llàcer

Le membre du jury est monté sur scène après la performance et l’évaluation de Rocío Madrid en tant que Rocío Durcal et Il a demandé à Chenoa et El Monaguillo de se lever et de rejoindre le jeu. En riant, il a appelé quatre garçons pour apporter quatre boîtes rouges et, une fois sur le plateau, a invité ses trois adversaires à en choisir un et à le tenir de leurs propres mains.

A cette époque, le président a expliqué la mécanique du jeu: Des quatre boîtes, il y en a trois à l’intérieur qui contiennent un papier vert et une qui a du rougeCelui qui a ce dernier devra graver le nom du programme ou ses initiales sous forme de tatouage. Bien que cela ait semblé fou à tout le monde, ils ont finalement accepté et le résultat a été surprenant.

Celui qui invite perd

Chenoa a été la première à ouvrir la boîte de peur de devoir se faire tatouer avant le mariage, mais elle a été épargnée. La même chose est arrivée à Rocío Madrid et El Monaguillo et Llàcer l’ont ouvert en même temps. À la surprise de tous, C’est le juré qui a dû tenir parole ce soir, et c’est qu’il a montré où le tatouage «TCMS» était au-dessus de son fessier.

.