Àngel Llàcer recrée l’exclusivité que Chenoa offrira dans un magazine après son mariage

Les spectateurs de la huitième édition de «Votre visage me sonne» assistent aux préparatifs du mariage de Chenoa. Dans la nouvelle section qui a inventé Àngel Llàcer, sous le nom “Si tu m’aimes, pars”, l’équipe de Gestmusic talent show, avec le président à la barre, recrée de nombreux aspects importants qu’une personne doit vivre avant Faites l’une des étapes les plus importantes de votre vie.

Chenoa et Àngel Llàcer dans «Votre visage me sonne»

Au cours des trois derniers galas, nous avons vu comment il a lancé le bouquet, comment il a obtenu quelque chose de bleu, quelque chose de vieux et comment une dame lui a donné un soutien-gorge usagé pour lui donner de la chance, et même nous l’avons vu pleurer vivant avec un enterrement de vie de garçon particulier que ses compagnons ont préparé sur le plateau avec des amis fictifs, un garçon et une chanson de figue de Barbarie. Et le cinquième gala n’allait pas être moindre.

Après la représentation de Cristina Ramos par Roxette, Àngel Llàcer a demandé au présentateur de céder la place à sa section pour annoncer sa nouvelle idée. “J’ai inventé trois couvertures“, Llàcer a commencé à dire avant de se référer à l’exclusivité qu’elle pense que Chenoa fera lorsqu’elle épousera son mari. Mais au lieu de son mari, elle a d’abord utilisé l’image de Carlos Latre comme petit ami.

Llàcer, le meilleur petit ami de Chenoa?

Peu de temps après, il a remplacé l’humoriste par Lolita et l’image a donné un très grand changement, et c’est qu’il a mis Lolita beaucoup plus bas que lui. Finalement, il a recréé la couverture du magazine, avec le nom “TCMS!”, avec lui-même comme un petit ami. Le président est apparu dans une robe de mariée moulante, avec beaucoup de photoshop en haut et les rires n’ont pas tardé à inonder l’ensemble des talents.

.