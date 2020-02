Ángela Aguilar et Kim Kardashian sont voisins dans un quartier résidentiel exclusif

Ángela Aguilar et Kim Kardashian sont voisins en résidence exclusive | Instagram

La chanteuse régionale mexicaine Angela Aguilar semble vivre dans un endroit plutôt exclusif de la ville de Los Angeles, à tel point que son père Pepe Aguilar a avoué qu’ils étaient voisins de Kim Kardashian ainsi que d’autres célébrités célèbres.

Il a été Pepe Aguilar qui avoué dans une apparition avec le célèbre Scorpion doré qui vivent dans un quartier résidentiel exclusif où Kim Kardashian Il vit et il semble qu’ils vivent dans quelques maisons.

La famille Aguilar vit à Les anges depuis quelques années maintenant et ils ont une grande hacienda dans son natal Zacatecas.

Comme tout le monde le sait, Angela est très réservée à sa vie personnelle, donc on ne savait pas exactement où elle vivait ou ce qui était à proximité et c’était ainsi son père a révélé Un peu plus sur sa vie personnelle et ses célèbres voisins.

Au cours de cette conversation avec le Scorpion, Pepe a parlé de ce qui a été son expérience dans le monde de la musique étant maintenant des représentants de leurs enfants.

Le chanteur a avoué que son grand objectif est d’inculquer à vos enfants la amour, respect et effort qui nécessite de se développer dans le monde de la musique et que ses frères et enfants le remplissent de fierté.

Alors qu’ils visitaient l’endroit où elle vit, le père d’Angela a révélé quelques détails sur ses voisins, commentant que Kim Kardashian, Kanye West, The Weeknd et même celle d’un des membres de BAISER Ils font partie de ceux qui y vivent et même lorsque les incendies de forêt se sont produits, la famille West les a aidés à ne pas grandir.

Allons dans mon écurie pour vous montrer la maison de The Weeknd, de Kayne West et Kim Kardashian », a déclaré Pepe Aguilar au Scorpion.

Le chanteur a également avoué que endroit le plus riche où il vit sont les Embrasser la famille, Parce que sa maison est valorisée dans plus de 40 millions de dollars.

Ces weyes sont la famille KISS qui ont des voitures comme ça … Ce fou … coûte environ 40 millions “, a-t-il déclaré.

