Angela Kinsey a déclaré que Steve Carell était “ un peu sadique ” en faisant rompre les co-stars pendant le tournage

Les acteurs aiment Steve Carell autant que les fans de The Office. Cependant, il y a une façon dont il a rendu les choses difficiles pour ses co-stars pendant le tournage. Angela Kinsey a plaisanté sur son côté sadique et Ken Jeong a révélé pourquoi il admire tant Carell.

Steve Carell a été choisi pour «The Office» en se démarquant

Ed Helms dans le rôle d’Andy Bernard, Steve Carell dans le rôle de Michael Scott dans «The Office» | Trae Patton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

De nombreux acteurs étaient envisagés pour jouer Michael Scott. Carell a obtenu le rôle parce qu’il s’est démarqué en ne jouant pas le personnage comme Ricky Gervais l’a fait dans la série originale. Le personnage a continué de changer pendant le tournage de la série.

Le réalisateur, Paul Feig, a noté que l’épisode «Office Olympics» était essentiel pour le rôle parce que Carell a décidé de jouer les choses de manière sympathique. “Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce genre de choses trouvées sur le plateau. Parce que rappelez-vous que nous faisions tout ce que vous offrez à Michael avec la médaille et Steve vient de prendre la décision de commencer à pleurer, vous savez que tout est étranglé », a déclaré Feig sur le podcast Office Ladies.

Il a ensuite dit: “Et je me souviens d’avoir simplement dit” Oh mon dieu, Steve c’est tellement génial que de continuer avec ça. “Et je pense que c’était en quelque sorte le tournant où son personnage a pris ce virage à gauche par rapport au personnage de Ricky Gervais et est devenu plus une sorte de l’inadapté adorable qui essaie trop dur pour que tout le monde l’aime. “

Angela Kinsey a dit qu’elle était un peu sadique

Jenna Fischer et Kinsey ont parlé de l’épisode «Surveillance par courrier électronique» sur le podcast Office Ladies. Il y a une scène où Michael fait le robot que l’acteur a changé.

“Oscar essaie de faire passer un mot et Steve continue de faire le truc du robot”, a déclaré Fischer. «Je me souviens d’avoir tourné ça. Donc, dans le script, cela n’était pas censé durer aussi longtemps. C’était censé être comme une petite chose rapide, mais Steve l’a vraiment traîné et c’était un exemple, je pense à certains de ses moments comiques tout simplement géniaux. »

Kinsey a ensuite déclaré: “Je pense honnêtement que Steve ferait glisser les choses comme ça pour voir quand il pourrait nous amener tous à casser.” Fischer a ajouté: “Et nous casserions.”

Kinsey a ensuite partagé son point de vue sur ce qu’il faisait. «Il est un peu sadique de cette façon. Il serait comme “Oh tu n’as pas encore cassé?” Que dis-tu de ça?” Elle a dit qu’il continuerait jusqu’à ce que les gens s’effondrent.

Ken Jeong et Jenna Fischer ont partagé ce qu’ils ont appris de Carell

Ken Jeong était un invité de l’épisode de podcast parce qu’il a joué dans l’émission. Il a parlé de la façon dont Carell a traité les autres personnes sur le plateau.

“Il est vraiment un modèle pour moi parce qu’il n’est vraiment qu’un acteur professionnel, élégant et chic qu’il n’a aucune faiblesse dans son jeu, ni à l’écran ni à l’écran”, a déclaré Jeong. “C’est juste quelqu’un que j’admire vraiment.”

Fischer a également félicité Carell. “Je me souviens toujours. Je repense à la façon dont Steve traitait les gens et je pense que «c’est comme ça que je veux être». »Elle a ensuite déclaré:« Je veux me comporter comme lui. Je veux être généreux et réfléchi et donner et chaleureux et invitant à cet acteur qui est tout nouveau dans le système. »

Jeong a parlé d’obtenir des conseils de Carell une fois qu’il aurait son propre spectacle. “Il avait dit:” Vous savez que vous ne pouvez pas vous tromper en donnant simplement l’exemple. “Juste” Hé, si vous n’agissez pas difficile, alors personne n’agira difficilement. “”

On dirait que plusieurs acteurs ont aimé travailler sur The Office à cause de Carell. Maintenant, ils essaient de lui ressembler sur d’autres plateaux.