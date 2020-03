Angela Merkel en quarantaine à domicile après avoir été en contact avec un médecin infecté par un coronavirus

La pandémie mondiale du coronavirus COVID-19 continue d’ajouter des infections sur toute la planète. Dans le cas de l’Allemagne, ils sont déjà 22.2213 personnes infectées, 84 morts et 223 personnes récupérées. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères de ce pays a officiellement annoncé qu’elle avait décidé de s’isoler chez elle, craignant d’être infectée. Le gouvernement allemand a publié une déclaration expliquant que Angela Merkel “entre immédiatement en quarantaine à domicile” après avoir appris qu’un médecin avec lequel il avait été en contact avait été testé positif pour le coronavirus.

Angela Merkel

Apparemment, le professionnel de la santé qui il a été injecté avec le vaccin contre la grippe commun est celui qui a été testé positif pour COVID-19, comme le réseau public allemand ZDF a avancé ce dimanche 22 mai, citant des sources gouvernementales. Dans la brève déclaration publiée par le gouvernement allemand, il est expliqué que dans les prochains jours, la chancelière subira un test pour savoir si elle est ou non infectée par le coronavirus. En outre, le gouvernement, puisqu’il a confirmé que sNous subirons une évaluation continue pour pouvoir contrôler son état de santé à tout moment.

L’annonce a eu lieu après une apparition de Merkel elle-même dans laquelle elle a annoncé de nouvelles mesures que l’exécutif allemand prendra pour tenter de stopper l’expansion rapide du virus. De cette façon, il a été décrété qu’une distance minimale d’un mètre et demi doit être maintenue entre les personnes, la fermeture des restaurants et des coiffeurs a été ordonnée et les réunions de plus de deux personnes dans les lieux publics sur tout le territoire allemand sont également interdites. au moins dans les deux prochaines semaines. La chancelière a souligné que “vous devez réduire absolument tous les contacts”. L’objectif est de stopper cette pandémie, qui est imparable pour l’instant, notamment sur le continent européen, où des milliers de personnes ont déjà été tuées.

De nombreux visages familiers

Le monde politique subit les conséquences de cette pandémie mondiale et c’est que peu de dirigeants politiques ont été touchés par COVID-19. Dans le cas de l’Espagne, par exemple, l’ancien président de la La communauté de Madrid Esperanza Aguirre testée positive pour le coronavirus et elle est admise avec son mari pour le même virus. Dans le même temps, Isabel Díaz Ayuso, présidente de la même communauté, est également isolée, car elle l’a également attrapée, tout comme les conseillers à l’environnement, Paloma Martín, et la présidence, Eugenia Carbelledo. Avec eux, ils ont également attrapé le chef de VOX Santiago Abascal, la ministre de l’égalité, Irene Montero et la chef du ministère de la politique territoriale, Carolina Darias.

