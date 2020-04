– Angélica Rivera est revenue sur Instagram et avec un message pour son ex-mari

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Doña Socorro Castro Alva, mère de l’actrice Veronica Castroainsi que le producteur de télévision José Alberto Castro, mieux connu sous le nom de “El Güero Castro”, est décédée la nuit du 23 avril dernier, après des mois de mauvaise santé.

La mort de Doña Socorro à 85 ans a été pleurée par plusieurs personnalités, dont ses enfants. Cependant, celui qui a retenu le plus l’attention est la réapparition de Angelica Rivera.

Le producteur de télévision a voulu dire au revoir à sa mère et pour cela il s’est tourné vers son compte Instagram officiel, dans lequel il a publié un message émotionnel, «Mon plus grand amour! Merci, Mère », a écrit le producteur de feuilletons mexicains.

Avec les mots émouvants du Mexicain, vous pouvez voir une photographie dans laquelle il apparaît serrant sa mère et trois icônes de cœur.

L’instantané émotionnel que le producteur a partagé a dépassé les 18 800 likes et a comporté des centaines de commentaires dans lesquels les utilisateurs lui ont adressé ses sincères condoléances.

Après avoir répandu la triste nouvelle de la mort de Doña Socorro, Angélica Rivera a publié un message lui présentant ses condoléances avec une paire d’émojis cardiaques et des mains en position de prière, pour soutenir son ex-partenaire et les trois filles qu’elles ont en commun, pendant cette période difficile.

Il convient de noter que son premier-né Sofia Castro Elle a été l’une des premières à commenter son article et a écrit “Je t’aime de toute mon âme” et a ajouté un coeur rouge.

Plus tard, à travers son profil social, elle a partagé un album de photographies accompagné d’un message sincère dans lequel elle regrettait sa perte et dans laquelle la relation étroite qu’elle entretenait avec sa grand-mère peut être vue.

“Au milieu d’une pandémie, j’ai perdu ma grand-mère, la plus belle, celle aux yeux bleus, le grand amour de mon père et de notre grand-mère inconditionnelle pour nous sept, car elle était toujours là quoi qu’il arrive”, vous pouvez lire au début du texte .

«Il a toujours répondu au téléphone en nous disant que son appel éclairait la journée, il nous donnait toujours les mêmes conseils, que nous prenions soin de nous car nous étions le plus grand trésor que mon père lui avait donné, que pour rien au monde il arrêterait de courir après mes rêves, que Je n’ai pas prêté attention aux commentaires moches, que j’ai mis des masques sur mes cheveux, et que la chose la plus importante était que je prenne soin de mon cou parce que c’était la chose la plus rapide qui se ridait “, a poursuivi Sofia.

Après avoir rappelé les doux moments avec sa grand-mère, Castro a mentionné à quel point il était difficile de dire au revoir à sa grand-mère en raison des mesures prises à l’hôpital pour la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde.

«Aujourd’hui, au milieu de tout cela que nous vivons, il est beaucoup plus difficile de vous avoir que de vous dire au revoir avec un masque. Le fait que vos mains et les siennes soient séparées par des gants en latex pour éviter d’infecter ou d’être infecté “, a-t-il déclaré.

«Elle nous a demandé de toujours nous souvenir d’elle comme d’une femme forte et je ne doute pas qu’elle le fera. Ma grand-mère coco, jusqu’à toujours ma bien-aimée. Merci beaucoup », a terminé l’actrice.

Socorro Castro Alba est décédé dans la nuit du 25 avril, après plusieurs mois où sa santé était fragile.

C’est en février de cette année que la grand-mère de Cristian Castro, a dû être hospitalisé en raison d’une insuffisance rénale. Des semaines plus tard, Doña Soco, comme ses proches les appelaient affectueusement, est retournée à l’hôpital en raison d’un problème de vision.

Son séjour à l’hôpital a alerté sa famille. Depuis lors, la santé de Mme Socorro, dont la cause du décès est inconnue, s’est détériorée.

