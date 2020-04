– Angelica Vale demande de l’aide aux acteurs touchés par le coronavirus

.-

Fiera Lasa / Mezcalent.com – La pandémie de coronavirus a entraîné le chômage de centaines de personnes dans le monde en raison de l’obligation de se conformer à la quarantaine et, même si cela ne semble pas être le cas, l’un des syndicats les plus touchés est le syndicat artistique, car les acteurs et les actrices ont été forcées d’arrêter leurs projets et ne peuvent pas payer leurs dépenses, c’est pourquoi Angelica Vale a lancé un appel urgent à l’aide.

L’actrice a posté sur son compte Instagram un message en anglais et en espagnol dans lequel elle a révélé que plusieurs de ses collègues et amis souffrent de ne pas savoir quand ils pourront revenir sur scène et obtenir de l’argent pour subvenir à leurs besoins, elle a donc demandé vos fans à faire un petit don pour les soutenir.

“Remarquez que ma famille du théâtre de Broadway a été très affectée par ce coronavirus, j’ai des amis qui ont non seulement perdu leur emploi, mais qui ne savent pas non plus quand ils pourront payer à nouveau pour un repas.” Il y a une association appelée Broadway Cares qui a ouvert un fonds d’aide et ce que les gens lui font, ils vont le dupliquer, alors aidez-nous s’il vous plaît “, dit Angelica dans la vidéo.

Bien qu’il y ait eu des gens qui ont applaudi son initiative, beaucoup plus de gens l’ont critiquée, car ils ont assuré qu’elle ne montrait aucun intérêt à aider les personnes les plus nécessiteuses du Mexique, son pays natal, et que puisqu’elle avait déjà la nationalité américaine, elle avait oublié que des centaines de familles ils vivent quotidiennement et ont également besoin de soutien.

