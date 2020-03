Angelina a une idée pour le remplacement de Snooki

À la fin de l’année dernière, Nicole «Snooki» Polizzi a annoncé qu’elle ne reviendrait pas à Jersey Shore: vacances en famille pour une autre saison. Bien que le spectacle ne soit certainement pas le même sans cette boulette de viande amusante, les raisons pour lesquelles Polizzi a quitté le spectacle sont compréhensibles.

Ne craignez rien, fans de Jersey Shore – la compagne de casting Angelina Pivarnick a la réponse au retrait de Polizzi de la série. Dans une récente interview avec E News, elle a suggéré qui pourrait remplacer Polizzi sur Jersey Shore: Family Vacation.

Angelina Pivarnick, Deena Cortese, Nicole «Snooki» Polizzi, Jenni «JWoww» Farley | Photo par Eugene Gologursky / . pour BuzzFeed)

«Snooki» a annoncé qu’elle en avait fini avec «Jersey Shore»

Dans une discussion sur son podcast, It Happening With Snooki & Joey, Polizzi a déclaré: «Je ne reviens pas à Jersey Shore [Family Vacation] pour une saison 4 s’il y en a une. » Bien sûr, ses trois enfants ont été un facteur décisif majeur: «Je veux être à la maison avec les enfants. Vous savez, comme, ça ne me dérange pas ici et là d’aller à un dîner ou autre chose, mais c’est vraiment très difficile pour moi de quitter les enfants et de filmer le spectacle. ”

Polizzi a également souligné qu’elle ne pouvait plus faire la fête trois jours de suite. “Ce n’est tout simplement plus ma vie”, a expliqué l’ancien élève de Jersey Shore qui aime les cornichons. “Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles [I’m leaving], mais la raison principale est vraiment … je suis juste comme, je ne peux plus le faire “, a admis la mère de trois enfants.

Suggestion d’Angelina pour le remplacement de Snooki

Dans une interview avec Pop of the Morning, Pivarnick a défendu la décision de Polizzi de quitter la série. «Elle a trois enfants. Je veux dire, ça doit être difficile pour elle de laisser ses enfants filmer. Elle a un nouveau-né à la maison », a concédé Pivarnick. Elle a sympathisé avec Polizzi, plaisantant sur la difficulté qu’elle a à laisser ses animaux de compagnie à la maison pour filmer.

Beaucoup de gens se demandent qui remplacera Polizzi une fois qu’elle sera partie. Si MTV décide de continuer la série, vont-ils continuer sans leur boulette de viande, ou vont-ils amener quelqu’un d’autre pour combler sa place?

Interrogé sur le remplacement de Polizzi, Pivarnick a invité Lilliana Vazquez à se joindre à la fête: «Voulez-vous la remplacer? Je veux dire, je dois y aller avec la fille ici », a plaisanté la star de télé-réalité aux autres journalistes d’E News, Victor Cruz et Scott Tweedie.

Ravi de la perspective de faire partie de Jersey Shore: vacances en famille, Vazquez a joyeusement déclaré: “Nous pouvons faire faire nos ongles à Jersey.” Pivarnick est triste de voir son colocataire partir. «Je comprends si elle veut partir. Mais, écoutez, nous sommes en famille à la fin de la journée, et ça craint. Je ne voudrais pas que quiconque parte », a-t-elle déclaré.

Y aura-t-il une quatrième saison de «Jersey Shore: vacances en famille»?

D’après ce que nous avons vu tout au long des vacances en famille, ce groupe sait toujours comment faire la fête. Mais voudront-ils faire la fête sans leur boulette de viande préférée?

Polizzi n’est pas le seul parent de la série. Deena Cortese et Ronnie Ortiz-Magro ont toutes deux des bébés à la maison, et Pauly DelVecchio et Jenni “JWoww” Farley sont également les deux parents. Il est probable qu’ils ont tous du mal à quitter leur famille quand vient le temps de filmer une nouvelle saison. Et avec Mike «The Situation» Sorrentino enfin sorti de prison, lui et sa femme Lauren Pesce veulent fonder une famille ensemble.

La vérité est que seul le temps nous dira s’il y aura une quatrième saison de vacances en famille.