Angelina Jolie a fait don d’un million de dollars aux enfants pour lutter contre le coronavirus

Actrice et mannequin américaine Angelina Jolie fait don d’un million de dollars à l’organisation No Kid Hungry qui est chargé de distribuer de la nourriture aux enfants les plus nécessiteux qui pourraient souffrir de la crise actuelle des coronavirus.

L’actrice est reconnue mondialement pour elle grand travail humanitaire, En plus de ce don, il a également fait un autre au Agence des Nations Unies pour les réfugiés pour le Covid-19 et comme si cela ne suffisait pas soutiendra les écoles qui financent en Afghanistan, au Cambodge, au Kenya et en Namibie.

Cette semaine, plus d’un milliard d’enfants ne peuvent pas assister aux cours. Beaucoup d’entre eux dépendent de la nourriture qu’ils reçoivent pendant leurs heures de classe et No Kid Hungry fait de gros efforts pour atteindre la grande majorité d’entre eux “, a expliqué Angelina dans E! News.

Angelina Jolie est consciente que cette grande problème affecte surtout le plus nécessiteux partout dans le monde.

Juste en États Unis il y a un total de 22 millions d’enfants qui étudient de la maternelle au lycée.

En plus d’elle, il y a eu plusieurs artistes qui ont aidé pour lutter contre ce problème, comme Arnold Schwarzenegger et le couple Ryan Reynolds et Blake Lively qui ont également fait des dons pour aider à lutter contre le coronavirus.

Kylie Jenner donné le même montant que Jolie à Hôpitaux de Los Angeles afin qu’ils puissent acquérir le matériel nécessaire pour empêcher la propagation du virus.

Le virus Covid-19 affecte plus de 400 000 personnes dans le monde et toute aide en ce moment est plus que favorable pour pouvoir soutenir les unités de santé et les personnes.

Angelina a profité de toutes les occasions pour sensibiliser aux gens à quel point il est important de rester mise en quarantaine pendant cette crise.

Pour être en sécurité, restez à la maison “, a-t-il écrit sur une photo.

