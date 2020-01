Angelina Jolie affirme qu’elle n’a jamais trompé un homme marié, mais Jennifer Aniston serait probablement en désaccord

Lorsque Brad Pitt et Angelina Jolie se sont rencontrés pour la première fois, il y avait beaucoup de discussions sur la façon dont leur romance avait peut-être commencé alors qu’il était encore marié à Jennifer Aniston. Cela fait près de 15 ans depuis le divorce de Pitt et Aniston, et Jolie a évoqué les rumeurs selon lesquelles elle avait eu une liaison. La star de Maléfique affirme qu’elle n’a jamais triché avec un homme marié, bien qu’Aniston ne soit probablement pas d’accord.

Brad Pitt et Angelina Jolie | Anthony Harvey / .

Angelina Jolie s’ouvre sur des allégations de fraude

Pitt et Jolie ont commencé à sortir ensemble peu de temps après avoir travaillé sur le

Film de 2005, M. et Mme Smith.

Pitt et Aniston ont divorcé à l’automne 2005, donc le moment de sa nouvelle romance

a déclenché des rumeurs selon lesquelles il avait été infidèle.

La star d’Ad Astra

n’a jamais commenté les rumeurs de fraude, mais Jolie a admis en 2005 que

elle ne coucherait jamais avec un homme marié. Selon International

Business Times, l’actrice a révélé qu’elle ne pourrait jamais se pardonner

si elle s’est impliquée dans une affaire, surtout après avoir vu son père, Jon

Voight, trompez sa mère, Marcheline Bertrand.

“Pour être intime avec un homme marié, quand mon propre père

trompé ma mère, ce n’est pas quelque chose que je pourrais pardonner. Je ne pouvais pas, ne pouvais pas

regarde-moi dans le miroir si je fais ça », a expliqué Angelina Jolie.

À l’époque, Jolie a dit qu’elle était juste de bons amis avec

Pitt et que rien de romantique ne s’était passé entre eux. L’entretien a été

prises en mai 2005. Pitt et Aniston ont finalisé leur scission en octobre de cette

année (ils ont annoncé leur séparation en janvier 2005).

Bien que Jolie ait insisté sur le fait qu’elle était célibataire, l’actrice était

pris des vacances avec Pitt et son fils, Maddox, un mois avant la

entretien.

Angelina Jolie disait-elle la vérité?

Jolie peut insister sur le fait qu’elle ne se connecterait jamais avec un marié

l’homme, mais il existe des preuves du contraire.

Mark Behar, qui travaillait comme garde du corps de Jolie,

avait précédemment révélé qu’il avait surpris Jolie et Pitt en train de s’embrasser sur le plateau de M. et Mme Smith.

Si Behar dit la vérité, alors Angelina Jolie et Brad Pitt sont définitivement devenus romantiques en travaillant sur le film. Cela signifierait que leur relation a commencé alors que Pitt et Aniston étaient encore mariés. Malheureusement, nous ne saurons peut-être jamais qui dit la vérité sur celui-ci.

En 2007, Jolie a révélé qu’elle et Pitt ont parlé pour un

longtemps avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble. Elle a ensuite admis qu’ils étaient tombés amoureux

sur le plateau, même si elle a insisté pour qu’ils n’agissent pas sur leurs sentiments.

Brad Pitt et Angelina Jolie sont restés ensemble jusqu’à l’automne

de 2016 quand elle a demandé le divorce. Les deux travaillent toujours sur les détails

de leur divorce, bien qu’ils aient obtenu le statut de célibataire l’année dernière.

Brad Pitt et Jennifer Aniston se remettent-ils ensemble?

Bien que leur mariage n’ait pas fonctionné, les fans ont été

expédition Pitt et Aniston pendant au moins une décennie. Malgré toutes les tricheries

rumeurs, Pitt et Aniston ont renouvelé leur amitié ces dernières années.

Pitt, par exemple, a assisté à la fête du 50e anniversaire d’Aniston en février dernier et s’est présentée à sa fête de Noël en décembre. Les deux ont également assisté aux Golden Globes de cette année, dont les fans espéraient des retrouvailles épiques sur le tapis rouge.

Les deux n’ont pas posé pour des photos ensemble lors de l’événement, mais

Pitt a plaisanté sur sa vie amoureuse tout en acceptant un prix pour Once Upon a Time à Hollywood.

L’acteur s’est moqué de toutes les rumeurs entourant son

aimer la vie et a dit qu’il aurait emmené sa mère à la cérémonie de remise des prix, mais

décidé de ne pas le faire, car cela pourrait déclencher des rumeurs selon lesquelles ils sortent ensemble.

Les caméras ont brillamment tourné vers Aniston à ce moment-là,

qui a offert un léger sourire à la blague. Ils ne se sont peut-être pas réunis au

cérémonie, mais c’était agréable de les voir partager un peu de temps avec la caméra.

Brad Pitt et Jennifer Aniston se retrouvent

Bien qu’une apparence de tapis rouge n’était pas au menu, Pitt

et Aniston a assisté au même after-party des Golden Globes.

Les deux se sont présentés à l’after-party de la CAA, qui s’est tenue à

le Sunset Tower Hotel le dimanche soir.

Jennifer Aniston a ri de la blague Titanic de Brad Pitt, elle a souri quand il a parlé de ses parents, de ses anciens beaux-parents et a souri plusieurs fois. 2020 et je suis assis ici, croyant toujours qu’il y a une chance #GoldenGlobes pic.twitter.com/l0hzbf4TQ1

– Lucy on the Ground (@lucyontheg) 6 janvier 2020

Ils sont arrivés séparément à la fête et nous n’avons pas encore entendu

s’ils se mêlaient derrière des portes closes.

Brad Pitt et Jennifer Aniston n’ont pas commenté la dernière révélation d’Angelina Jolie.