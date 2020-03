Angelina Jolie interdit à Jennifer Aniston d’approcher ses enfants | Instagram

La rivalité entre Angelina Jolie et Jennifer Aniston n’est pas du tout nouvelle; et dernièrement ils apportent un grand scandale à l’aimer interdire totalement se rapprocher de vos enfants qu’il a en commun avec Brad Pitt.

Selon les rapports de Mirror, l’actrice Angelina a interdit à son ex-partenaire Brad Pitt de leurs 6 enfants, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne, qui ont en commun viens du tout Jennifer Aniston.

Certains rapports ont souligné que Jolie demandé la garde exclusive de leurs enfants, après la fin du divorce en 2019.

Tout cela grâce à la gêne que Brad, son ex-partenaire, a vécu avec Jennifer Aniston.

Angelina a demandé en privé à Brad d’interdire à Jennifer de voir ses enfants “, a déclaré une source.

Un post partagé par Angelina Jolie (@angelinajolie_offiicial) le 15 mars 2020 à 3:32 PDT

Cours cette décision pris par surprise Brad depuis qu’il pensait que le procès se terminerait en mai de l’année dernière, lorsque son divorce a été officialisé.

Pour rendre cela possible, il a demandé une évaluation de la garde des enfants contre Brad “, a-t-il ajouté.

L’histoire entre Brad et Jennifer a émergé il y a de nombreuses années, en 2005, ils étaient heureux marié mais après avoir enregistré avec Angelina, M. et Mme Smith, le couple a divorcé et peu après les protagonistes ont confirmé leur relation, qui a duré 12 ans mais malheureusement ils ont fini très mal.

Apparemment, ce qui a causé le procès, c’est qu’Aniston aidé La fille de Brad, 13 ans, Shiloh, va décrocher un rôle d’acteur.

Un post partagé par Angelina Jolie (@angelinajolie_offiicial) le 6 mars 2020 à 10:43 PST

Angelina furieux quand il a appris que le rôle avait été géré par l’ex-femme de Brad.

Il y a quelques jours, il a été révélé que Brad Pitt avait eu une retrouvailles avec Angelina Jolie pour les problèmes de santé de deux de ses filles, et l’acteur était allé à l’hôpital où ils ont subi chirurgies.

