Angelique Boyer avec une proposition audacieuse fait rougir Sebastian Rulli

Angelique Boyer a récemment partagé sur son Instagram à travers ses histoires plusieurs vidéos où il apparaît comme le protagoniste Sebastián Rulli son petit ami, le plus drôle à leur sujet est que Boyer lui fait rougir avec son propositions audacieuses.

Ils font partie des les couples les plus chers au milieu du spectacle, laissant de côté que les deux sont assez attrayants tout semble indiquer que leur relation est parfaite.

Il semble que Rulli et Boyer ce sont des âmes sœursEh bien, grâce aux publications qu’ils font dans leurs comptes Instagram officiels et lors d’événements publics, ils peuvent apprécier l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre.

Dans la première vidéo qu’Angélique a partagée, Sebastian apparaît en bref, essayant de nouer un badge sa petite amie veut l’enlever, il convient de préciser que Rulli ne porte rien sur la partie supérieure de son corps afin que tous ses muscles soient très bien visibles.

“Mon amour, mais qu’est-ce que tu fais? Aujourd’hui ça touche mon amour, aujourd’hui ça touche … aujourd’hui, si tu peux, c’est dimanche”, Sebastian mangeait neuf des plus beaux.

“Qui était dulce de leche, à fondre dans ta bouche” Angélique lui a dit d’une manière très audacieuse en faisant en sorte que le protagoniste de “Teresa” ne supporte pas les rires et finisse par rougir.

Bien que l’Argentine de 44 ans Il n’a pas l’intention d’épouser sa petite amie d’origine française mexicaine nationalisée. excellente relationn et surtout très enviable non seulement par les collègues mais par tous ceux qui les voient ensemble, car ils sont vraiment tendres et enviables.

Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau C’est le nom complet d’Angélique qui vit heureusement extrêmement heureuse, sa carrière s’est assez diversifiée et sa vie se passe bien dans sa carrière professionnelle comme dans l’amour.

