Angelique Boyer et Sebastián Rulli sont enceintes: Mhoni Vidente | Instagram

Comme toujours, Mhoni Seer a dévoilé ses pronostics de la semaine et tout le monde les alerte, et cette fois le Cubain révèle qu’Angélique Boyer est en fait enceinte et a trois mois.

Les rumeurs selon lesquelles le célèbre couple attendrait un bébé sont partout depuis quelques jours et maintenant Mhoni nous raconte son prédictions.

Ayant joué dans plusieurs romans ensemble l’amour a été donné entre Angelique Boyer et Sebastián Rulli, et jusqu’à présent, ils sont l’un des couples les plus aimés pour tous.

Vous pourriez être intéressé: Mhoni Vidente révèle quand le Coronavirus arrivera au Mexique

Il y a quelques jours, Sebastian a nié les rumeurs sur sa grossesse, mais le voyant a publié une vidéo où il dit que le couple est bel et bien attendre un fils.

En plus de cela, il a également visualisé qu’il a entre trois et quatre mois de la grossesse et sera un enfant.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cela pourrait sans aucun doute mettre tous ses partisans et les médias sur sa tête, car comme il rumeur tous les deux avaient essayé de tomber enceinte mais ne pouvaient pas.

Mhoni Seer est devenu le astrologue le plus important du public mexicain, car il a essayé plus d’une fois que son prédictions ils sont les plus réussi Que contiennent les médias

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Tout ça rumeur Vous avez déjà quelques jours et si vous êtes enceinte ou non Angélique, après nier cette version, l’Argentine a recouru à son compte de Instagram et a utilisé un filtre qui la caractérisait comme une femme taquiner de la situation

Angelique Boyer et Sebastián Rulli ont tous deux nié à plusieurs reprises que dans leurs prochains projets devenir parents.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

En novembre de l’année dernière, l’actrice a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention d’être mère à court terme.

Je pense que ce n’est pas quelque chose que je dois faire inconsciemment, ou au moment où je ne pense pas que cela correspond à mon besoin ou à mon désir d’être mère », a-t-il déclaré.

Vous pouvez également lire: Sebastian Rulli est refusé, il y a une grossesse et ils confirment

Est-ce que la voyante a raison et si elle cache cette grossesse?

.