Angelique Boyer recrée la scène emblématique de Teresa pour Tik tok | Instagram

Actrice et mannequin française, nationalisée mexicaine Angelique Boyer, recréé l’une des scènes les plus célèbres du célèbre feuilleton Teresa sur Tiktok provoquant un émoi parmi tous les internautes.

Angélique réincarné à nouveau dans le frivole y méchant Teresa, son personnage qui l’a amenée à la gloire à un autre niveau depuis 2010.

Assez, assez. Je dois contrôler mes sentiments, je dois le faire, car entre être ou ne pas être, je suis », explique Angélique dans la vidéo.

La scène qu’il a recréée était celle où Paulo Castellanos de Alba se dispute avec Teresa. La vidéo a également été partagée sur son compte officiel de Instagram, où il a presque 11 millions de followers.

10 ans plus tard #Teresa. Quelle émotion cela me donne de les voir faire d’elle #Teresa. Je vais me dépasser, car entre être et être JE SUIS “, écrit-il dans son post Instagram.

Dans la vidéo, vous pouvez pleinement l’apprécier avec son beauté naturelle avec certains lunettes de soleil et un bikini en étant assis recréant la scène.

Actuellement, la vidéo publiée sur son compte Tiktok a plus de un million de reproductions et j’aime plus de 200 mille.

Sur votre compte Instagram a plus de 3 millions de vues et les commentaires sans fin de ses disciples.

Tu es … le meilleur du monde! Merci de nous encourager! Je t’aime “,” Net si ta présence manquait dans le tik tok “,” Tu as fait la joie du fandom en te voyant dans le tik tok, graciaaaaas “, étaient quelques-uns des commentaires.

La belle actrice Angelique Boyer est sans aucun doute devenue l’une des Favoris de la plateforme Tik Tok et en plus d’être un actrice renommée dans notre pays à part, il a été placé comme l’un des artistes les plus populaires sur les réseaux sociaux.

