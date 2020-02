Angelique Boyer semble changer de look explosif | Instagram

L’actrice et mannequin mexicaine nationalisée française, Angelique Boyer, n’a pas eu peur de transformer ses cheveux, à l’origine blonds et longs, en effectuant une surprise et grand changement de look ce qui a surpris tous ses partisans.

Angélique a tous ses fans la bouche ouverte après le formidable changement de look qui a eu lieu depuis que tout le monde aimait ses beaux cheveux blonds.

C’est grâce à son récit officiel de Instagram où l’actrice mexicaine a partagé une série d’histoires avec des images où elle apprécier le processus Pour avoir vos nouveaux cheveux.

Peu de temps après, il a partagé dans une publication résultat final de sa grande transformation où il voit des cheveux noirs et extrêmement courts.

Que pensez-vous de mon changement de look? Que pensez-vous? “, Écrit Angélique dans la publication.

L’artiste aussi a remercié toute l’équipe Ils ont fait leur possible changement car apparemment ils ont passé plusieurs heures à travailler.

L’interprète du roman Teresa a annoncé que ce nouveau cheveu est pour motif d’un nouveau personnage qui va interpréter, qui ne donne toujours pas plus de détails.

Avec n’importe quel look tu es belle et une très bonne actrice, bonne chance dans ton prochain projet “, a été l’un des commentaires.

Certains de ses partisans croient qu’il fera partie du remake de Le péché d’Oyuki mais l’actrice a dit qu’il ne s’agissait pas de cette histoire.

Ufff avec ce qui aime les yeux arrachés au dragon “, a écrit l’Argentin Sebastian Rulli.

Bien sûr, il ne pouvait pas manquer son commentaire en partageant avec tout le monde combien il avait aimé ce changement radical.

Certains de ses amis à l’intérieur de la série ont également commenté son nouveau terrain et Zoraida Gomez, qui a une coupe similaire à la sienne, n’a pas hésité à commenter.

J’aime. Je viens de le couper de cette façon aussi, mais pour le plaisir “, a écrit son ancien compagnon rebelle.

Angélique ressemble est livré complètement pour ses protagonistes, ce n’est pas la première fois qu’il change de couleur de cheveux ou coupe pour un petit projet d’écran.

Un de ses changements plus emblématiques c’était en 2010 pour jouer son rôle de Teresa, un rôle qui est resté dans le cœur de chacun.

À cette occasion, il a également opté pour des tons sombres, tandis que d’autres étaient plus bruns et plus clairs.

