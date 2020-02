Angie, élève de l’Académie interprète la chanson de BTS.

L’Académie a été ornée dimanche dernier de l’interprétation impressionnante de Angie, qui a pris la scène pour ravir tout le monde avec 7 anneaux d’Ariana Grande et a annexé un fragment coréen d’une chanson BTS.

Les juges et toutes les personnes présentes se sont levés avant le spectacle qu’Angie leur a donné, tout le monde a été surpris car ce que l’étudiante a donné sur scène est totalement contraire à sa personnalité.

La jeune femme a surpris tout le monde par sa voix, sa maîtrise des langues et ses mouvements audacieux; tout le monde est devenu fou avec le fragment de Sang doux et larmes et sûrement Angie a obtenu de nombreux votes de l’armée.

Angie, je dois avouer que j’avais peur. Cette chanson, que je pense que nous admirons beaucoup (Danna Paola est également fan d’Ariana Grande), j’adore la façon dont vous l’avez transformée pour vous-même, a déclaré Danna Paola, qui dans les programmes précédents a été classée comme une juge difficile.

Pour sa part, le directeur de La Academia l’a félicitée pour sa présentation et pour avoir pris le risque, puisque c’est elle qui a choisi ses chansons.

Nous vous remercions beaucoup d’avoir mis en place la chanson de ce défi. Nous savons d’où vous venez et nous rêvons où vous allez, a déclaré Martinez.

Blood Sweet and Tears est un énorme succès de BTS, sa vidéo officielle a plus de 538 millions de visites sur YouTube et le groupe a parcouru le monde avec leur musique.

