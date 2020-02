Angie Han de Mashable) – / Film

C’est le premier jour du nouveau format! David, Devindra, Jeff et Angie Han, rédacteur en chef adjoint du divertissement @mashable, sautent directement dans une revue de long métrage de Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, le dernier film de la réalisatrice Cathy Yan. Comment la méchante a-t-elle pu jouer sans que son principal ne presse le Joker? Dans le segment après l’obscurité, le casting discute de la course sauvage des Oscars 2020.

Fonctionnalité (~ 00: 02: 30)

Oiseaux de proie

Spoilers (~ 00: 28: 00)

Après l’obscurité (~ 00: 58: 00)

Crédits:

Notre musique provient parfois du travail d’Adam Warrock. Vous pouvez télécharger notre chanson thème ici. Notre musique Slashfilmcourt provient de SMHMUSIC.com. Notre pare-chocs de spoiler vient du cinéaste Kyle Hillinger. Cet épisode a été édité par Beidi Z.

