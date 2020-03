Anik Khan a tous les yeux sur lui sur le nouveau single “Peu importe” Ft. Robin Dey

Anik Khan est relativement silencieux depuis le “Big Fax” de 2018, mais il est de retour en action avec son dernier single, “Peu importe”. Encadrée autour de l’expérience des Noirs et des Bruns en Amérique, Anik Khan détaille l’expérience d’être “invisible et hypervisible”, en tant que réalisatrice Priya Minhas (étant à la fois sous-représentée tout en étant policée en tant qu’immigrée). Le rappeur fait équipe avec Robin Dey qui adoucit les coups avec son fausset. Anik Khan a appuyé sur Click N Press, les producteurs derrière JID et “Fried Rice” de Bas, pour arrêter la production sur la piste.

Le dernier single d’Anik Khan lance la campagne pour sa course de 2020. “Peu importe” est le premier single de son prochain projet, Denied / Approved qui doit sortir en avril.

Paroles Quotable

Je tourne cette chienne malgré

Ils commutent indépendamment

Non mon visa refusé mais pour ta fille je suis le plus volant

Cette merde est mise en place indépendamment

J’ai gardé la tête haute malgré

Je sais que mon frère a pris le Draco et le garde comme Adonis

