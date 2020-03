Animal Crossing Movie Scenes Les loisirs font fureur – / Film

Nous sommes dans quelques semaines à pratiquer l’auto-quarantaine pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et l’ennui peut commencer à s’installer. Mais pas pour les joueurs de la nouvelle version Animal Crossing: New Horizons, le jeu sain de Nintendo Switch dans lequel les joueurs passent leurs journées à attraper du poisson, à construire des maisons et à rembourser des prêts. Mais surtout, ils recréent des scènes de film.

Des scènes de films comme The Lighthouse, Portrait of a Lady on Fire et Howl’s Moving Castle sont devenues populaires pour parodier ou rendre hommage à, avec de nombreux joueurs partageant leurs astucieux designs personnalisés de personnages bien-aimés sur les réseaux sociaux, à la joie de leurs followers anxieux . Parce que dans un moment comme celui-ci, quoi de mieux que de célébrer le cinéma avec des versions chibi de personnages de cinéma bien-aimés?

Le Phare est devenu le film du jour à référencer à l’époque des coronavirus – son histoire de deux gardiens de phares rendus fous par l’isolement, et les uns aux autres, sonnant un peu trop vrai – et les joueurs d’Animal Crossing ne font pas exception. L’un des moments clés du film, dans lequel le personnage de Willem Dafoe avertit le personnage de Robert Pattinson que c’est “la malchance de tuer un oiseau de mer” (ce qu’il fait bien sûr, donnant le coup d’envoi à une multitude de mauvais événements) est devenu largement parodié dans le jeu. .

Au début du jeu Nintendo Switch, les joueurs rencontrent un personnage de mouette nommé Gulliver qui se lave sur les plages des joueurs. Beaucoup n’ont pas pu résister à prendre une photo du moment, dans la même palette de couleurs noir et blanc que le film de Robert Eggers en 2019. D’autres sont même allés jusqu’à recréer des scènes du film lui-même.

“Pas de chance de tuer un oiseau de mer.” (2018) #AnimalCrossingNewHorizons pic.twitter.com/sDS4H2RzFc

– shaysa (@LoveShaysa) 23 mars 2020

Je vous ai vu vous battre avec un goéland. Mieux vaut les laisser. Pas de chance de tuer un oiseau de mer. #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/xAYMviQJNs

– Skeleton McGhee (@SkeletonMcGhee) 23 mars 2020

#AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch The Lighthouse (2019) Réalisé par Robert Eggers pic.twitter.com/Mf7L23fsMj

– Doc Crog (@DocCrog) 23 mars 2020

que se passe-t-il si je recrée des photos du phare dans un passage pour animaux #ACNH pic.twitter.com/1qOyTPB6Oj

– adrian (@ johns27a) 23 mars 2020

L’autre film d’art et d’essai populaire à rendre hommage est le magnifique roman lesbien Portrait of a Lady on Fire de Celine Sciamma, que les joueurs ont recréé avec des détails incroyables. NEON, le studio derrière Portrait of a Lady on Fire, a même partagé la conception d’un joueur.

Bientôt sur une Nintendo Switch près de chez vous, PORTRAIT D’UNE DAME EN FEU: The Animal Crossing Cut.

Gracieuseté de @Xiaoyi_no pic.twitter.com/PFyf5EMqDy

– NEON (@neonrated) 23 mars 2020

Mais les joueurs étaient surtout ravis de recréer leurs personnages préférés, comme May Queen de Florence Pugh dans Midsommar, Cersei de Lena Headey dans Game of Thrones, les deux versions de Sophie dans le film fantastique de Hayao Miyazaki Howl’s Moving Castle, et – toujours populaire, Ash Ketchum dans Pokémon. Et bien sûr, il y a beaucoup de Jedi qui parcourent les rives d’Animal Crossing.

J’ai visité l’île de ma femme pour constater que les villageois l’avaient couronnée La Reine de mai. Umm… devrais-je m’inquiéter? @KaleyGross #Midsommar pic.twitter.com/KUrhJpDDo1

– TJ Harris (@TJPOWERuloveit) 23 mars 2020

Mon tout premier design! #AnimalCrossing pic.twitter.com/hXvzhLrSzD

– Jane? Commissions ouvertes? (@ThePeachJane) 20 mars 2020

J’ai nommé mon île Ingary donc mon premier design devait être Sophie (Howl’s Moving Castle)? # ACNH #AnimalCrossing #NintendoSwitch pic.twitter.com/r2b3NlfFk5

-? ? ? ? ? ? ? ??? @? (@natakoes) 22 mars 2020

Comme promis, voici mes créations pour Ash Ketchum! 🙂 #Pokemon #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/MRztXxv0Uv

– Nicole? (@itsnicolebeetv) 23 mars 2020

Jouez-vous à Animal Crossing? Quel personnage ou scène de film ou d’émission télévisée avez-vous recréé?

