Animal Crossing: New Horizons Review – Un jour à la fois

Je me suis réveillé ce matin pour trouver un de mes villageois, un hippopotame nommé Bubbles, faisant du yoga sur la place. Plus tard dans la journée, j’ai trouvé Marina en train de chanter une chanson tout en regardant l’océan. Chaque instant où j’ai passé Animal Crossing: New Horizons jusqu’ici a été rempli de crainte et de joie pure. J’attendais cette sortie depuis des années, mais je n’étais pas préparé à la joie que cela me ferait vraiment.

Certains jeux sont joués pour un défi, d’autres pour vivre une histoire remarquable, mais Animal Crossing est censé être apprécié lentement, et New Horizons est peut-être le plus lent de tous. Les joueurs sont tombés sur une île déserte avec absolument rien d’autre qu’un endroit pour dormir. À partir de là, c’est à vous de construire vos propres outils à partir des ressources de l’île et de développer lentement votre ville un jour à la fois. Et, garçon, cela prend-il du temps.

Pour vous donner un exemple, il faut quatre jours pleins et réels jusqu’à ce que la construction se termine enfin au musée. Le musée abrite des dons de poissons et d’insectes originaires de l’île, ainsi que des fossiles qui peuvent être déterrés chaque jour. Pour déverrouiller complètement le musée, il faut donner à Tom Nook cinq spécimens différents capturés sur l’île, attendre un jour que les pères se présentent, lui fournir 15 autres spécimens une fois qu’il arrive, puis attendre un jour supplémentaire pour que le bâtiment soit construit. Pendant ce temps, vous n’aurez nulle part où donner vos insectes et vos poissons, vous devez donc à peu près les laisser empilés à l’extérieur dans des aquariums et des cages. C’est un peu ridicule, mais tout dans New Horizons prend du temps. Chaque bâtiment prend une journée à terminer, et chaque outil est déverrouillé après avoir effectué diverses tâches. Il s’agit d’être patient et de profiter de votre temps avec le jeu petit à petit.

Heureusement, il y a beaucoup de choses à faire en attendant. Avec l’ajout d’un système d’artisanat, New Horizons ouvre de nombreuses possibilités. Les joueurs peuvent, bien sûr, participer aux activités typiques de Animal Crossing comme attraper des insectes, pêcher, déterrer des fossiles et parler à d’adorables villageois d’animaux. Cette fois-ci, vous pourrez également fabriquer des meubles à partir des divers morceaux de bois et de fer que vous rassemblerez autour de votre île. Au lieu d’espérer que les meubles de vos rêves apparaissent à l’achat dans la boutique, vous décidez de ce que vous fabriquez et de la façon dont vous les présentez à l’intérieur ou à l’extérieur. Honnêtement, la possibilité de placer des meubles à l’extérieur change la donne. Créer un café en plein air ou décorer votre maison avec une corde à linge et un nain de jardin ajoute beaucoup plus de vie à l’expérience globale et offre encore plus d’occasions d’être créatif.

De même, New Horizons offre plus de sentiment d’appartenance à votre propre espace que les jeux précédents. Les joueurs sont capables de manipuler le terrain, de placer des chemins et de décider exactement où iront les bâtiments, offrant une autonomie sur ce à quoi le monde ressemble. Mon île se sent maintenant beaucoup plus personnalisée et unique car on m’a donné les outils nécessaires pour concevoir son agencement. Dans Animal Crossing: New Leaf, je me sentais plus comme si j’héritais d’une ville sur laquelle j’avais peu de contrôle en dehors de ma propre maison et de quelques projets de travaux publics. J’ai trouvé New Horizons beaucoup plus engageant parce que je peux immédiatement fabriquer ce meuble cool pour lequel je viens de recevoir une recette et le placer dans une zone que j’ai conçue par moi-même.

Bien que je contrôle à quoi ressemble l’île pour la plupart, je partage également une île avec mon petit ami. Puisqu’il ne peut y avoir qu’un seul îlot par console Switch, nous avons tous les deux nos propres maisons séparées sur la même île. C’est vraiment incroyable de partager une île avec quelqu’un, car je peux obtenir des commentaires sur l’endroit où je veux placer la maison de quelqu’un, ou je peux formuler des critiques constructives sur la façon dont il conçoit sa maison. La seule bosse sur la route jusqu’à présent a été la coopérative de canapé. Lorsque nous décidons de jouer ensemble, un joueur devient le «leader», tandis que l’autre est un suiveur. Le suiveur n’a pas accès à son inventaire et a une utilisation limitée de ses outils. Tous les articles que je ramasse en tant que suiveur vont directement dans un bac de recyclage aux Services aux résidents, plutôt que dans mon propre inventaire, et au lieu d’avoir une roue d’outils pour choisir exactement celle que je veux utiliser, je devrais faire défiler chaque outil individuellement jusqu’à ce que j’atteigne celui que je veux. Sans parler de la caméra, qui peut se déplacer de manière étrange, ce qui rend la pêche ensemble très pénible. J’aime toujours courir autour de l’île avec lui quand il joue, mais c’est beaucoup moins interactif que je ne l’espère.

La seule autre plainte (mineure) que j’ai à propos du jeu est le système de durabilité. Parce que les joueurs peuvent désormais fabriquer leurs propres outils, ils peuvent également casser. Les outils peuvent être mis à niveau pour être un peu plus robustes, mais ils se briseront toujours après une utilisation continue. Je ne peux pas dire combien de fois mon filet anti-insectes s’est brisé juste avant que je ne voie un insecte rare apparaître juste en face de mon visage, me forçant à retourner en courant à une station de fabrication, à saisir tous les matériaux de stockage que je n’ai pas avec moi, et en créer un nouveau. Inutile de dire que ce bug rare a définitivement disparu par ce point. Vous pouvez toujours transporter des outils de sauvegarde ou placer une station d’artisanat dans un endroit plus pratique, mais il est toujours difficile de casser les outils lorsque vous en avez le plus besoin.

Cependant, il y a des récompenses à casser des outils. Le magnat de l’immobilier, Tom Nook, accordera désormais des Nook Miles aux joueurs en fonction de leurs activités quotidiennes. Attraper une certaine quantité de poisson ou fabriquer une certaine quantité d’objets peut vous rapporter des miles, et vous en accumulerez même une poignée pour avoir cassé beaucoup d’outils. Si jamais je me trouvais sans idée de quoi faire à un moment donné, je pourrais choisir un objectif que je pourrais vouloir atteindre et y travailler. D’une manière générale, ces opérations sont censées se faire lentement, mais il existe également des objectifs quotidiens qui peuvent être atteints assez rapidement. Par exemple, il y a une récompense pour avoir attrapé un total de 500 poissons, ce qui n’est pas censé être fait en une seule journée. Cependant, l’un des objectifs quotidiens pourrait être d’attraper cinq poissons, ce qui vous rapportera moins de points en retour. Cela peut sembler simple, mais ce système ajoute un peu de structure et de progression à un jeu par ailleurs assez sans but.

Outre la décision d’incorporer la durabilité et quelques reproches à la coopération en canapé, j’ai trouvé que tous les aspects d’Animal Crossing: New Horizons étaient un délice absolu. J’adore que cela me rappelle de prendre du temps et de profiter de tout ce qui m’entoure. Je remarquais de petits détails comme la façon dont le vent traverse les arbres, ou la façon dont le bruit de mes pieds qui croquent sur l’herbe diffère de la marche sur le sable, et en peu de temps, je suis absolument fasciné par la sérénité de tout. C’est incroyable de passer autant de temps sur cette île luxuriante quand on a l’impression que les choses s’effondrent dans le monde réel. Jouer en ligne avec l’incroyable communauté Animal Crossing m’a procuré un réconfort indispensable, et je sais que cela continuera avec le temps. Je ne peux pas dire à quel point je suis impatient de voir des vacances comme Halloween et Noël sur l’île, et je suis tout aussi excité de décorer en conséquence.

Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, Animal Crossing: New Horizons me permet de prendre du recul et d’apprécier les petites choses de la vie. Cela me donne la chance de me plonger dans une île entièrement conçue par moi (et un peu par mon petit ami), et de passer du temps avec une distribution d’animaux mignons et colorés qui choisissent de passer leur temps à chanter au milieu de la ville et courir après les papillons. J’ai hâte de voir ma ville grandir et s’épanouir au fil des saisons, car je vais certainement jouer encore un certain temps, même si ce n’est que pour obtenir certaines des réalisations à long terme de Nook Miles. En parlant de ça, je dois recommencer à jouer Animal Crossing: New Horizons.

