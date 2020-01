Anime à venir sur Netflix en 2020

2019 a été une année très forte pour les nouvelles sorties d’anime sur Netflix, et déjà, il semble que 2020 pourrait être encore plus empilé avec la liste des titres en route. Nous garderons une trace de tous les anime qui arriveront sur Netflix tout au long de 2020 et même de certains des titres qui pourraient arriver au-delà de 2020 également. Voici votre liste d’animes à venir sur Netflix en 2020.

N = Netflix Original

Voici la série animée qui arrivera sur Netflix en 2020:

Saint Seiya: Chevaliers du Zodiaque Partie 2 NDate de sortie de Netflix: 23 janvier 2020

Studio: Toei Animation | Épisodes: 6

La nouvelle série Saint Seiya a connu un début de vie controversé sur Netflix avec un changement radical d’animation et l’échange de genre d’un personnage bien-aimé. Bien que les critiques de la série n’aient pas été les plus gracieuses des fans de la franchise ancienne et nouvelle, la série est une excellente introduction à une franchise bien-aimée pour un public plus jeune.

Le garçon orphelin Seiya obtient le tissu de bronze de la constellation de Pégase, un style d’armure de protection porté par la déesse grecque Athéna et ses 88 guerriers connus sous le nom de «Saints». En devenant le Saint Pégase, Seiya a désormais le pouvoir de partir à la recherche de sa sœur disparue.

Carbone altéré: Resleeved N

Date de sortie de Netflix: mars 2020

Studio: Anima | Épisodes: TBA

Arrivé pour la première fois en février 2018, Altered Carbon a été le succès de science-fiction surprise de l’année. Avec la deuxième saison qui arrive plus tard cette année, les fans peuvent s’attendre à la sortie d’Altered Carbon: Resleeved en mars alors qu’il élargit le monde de la science-fiction.

Un synopsis n’a pas encore été révélé par les créateurs d’Altered Carbon: Resleeved.

BNA: tout nouvel animal N

Date de diffusion au Japon: avril 2020

Date de sortie de Netflix: TBA 2020

Studio: TRIGGER | Épisodes: TBA



Offert par le studio responsable de la série à succès Kill La Kill, la dernière série BNA: Brand New Animal de TRIGGER ravira les fans de sport et d’animés anthropomorphes. On sait très peu de choses sur la série en ce moment, mais nous avons hâte d’en savoir plus bientôt!

Beastars N

Date de diffusion au Japon: octobre 2019 – décembre 2019

Date de sortie de Netflix: 2020

Studio: Orange | Épisodes: 12

Il y avait une grande confusion avec la sortie de Beastars. De nombreux abonnés, dont nous-mêmes, ont été amenés à croire que l’anime anthropomorphe arriverait sur Netflix à l’automne 2019. Malheureusement, ce n’était pas le cas, mais heureusement, nous pouvons confirmer que Beastars arrivera sur Netflix dans le courant de 2020. A La date de sortie du printemps ou de l’été est probable. Les titres anthropomorphes deviennent de plus en plus populaires d’année en année, et peut-être que ce sera la bonne série anthropomorphique pour vous?

Dans un monde peuplé d’animaux anthropomorphes, herbivores et carnivores coexistent. Regoshi le loup est membre du club de théâtre. Malgré son apparence menaçante, il a un cœur très doux. Tout au long de sa vie, il a toujours été un objet de peur et de haine envers les autres animaux, et il a été assez habitué à ce style de vie. Mais bientôt, il se retrouve de plus en plus impliqué avec ses camarades de classe qui ont leur propre part d’insécurité et trouve que sa vie à l’école change lentement.

Fantôme dans la coquille: SAC_2045 N

Date de sortie de Netflix: printemps 2020

Studio: Production I.G. & Sola Arts numériques | Épisodes: TBA

Une autre franchise recevant le traitement CGI, de nombreux fans de Ghost in the Shell étaient consternés que l’un des anime les plus magnifiquement conçus des années 90 passe de l’animation dessinée à la main à CGI. En ce qui concerne le design, beaucoup d’efforts ont été consacrés à la refonte de la franchise d’anime classique, si elle est correctement réalisée, la nouvelle série Ghost in the Shell pourrait être l’un des plus beaux anime de l’année.

Le Japon coule 2020 N

Date de sortie de Netflix: été / automne 2020

Studio: Science SARU | Épisodes: 10

Une interprétation moderne du roman catastrophe classique des années 1970 du célèbre auteur Sakyo Komatsu. La série sera dirigée par Masaaki Yuasa, qui dirigeait auparavant la série animée Netlfix Original Devilman Crybaby. Avec l’histoire centrée sur les Jeux olympiques de 2020, nous nous attendons à ce que la série arrive en été.

Alors que les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 se terminent, une catastrophe frappe la nation japonaise après qu’une série de tremblements de terre ont laissé une trace de destruction qui pourrait détruire la nation insulaire pour toujours.

Dorohedoro N

Date de diffusion au Japon: janvier 2020 – T1 / T2 2020

Date de sortie de Netflix: TBA 2020

Studio: MAPPA | Épisodes: TBA

Basé sur la série manga du même nom, Dorohedoro est une série animée que nous avons hâte de voir arriver sur Netflix. Avec des visuels époustouflants, des dessins de personnages et des animations, nous nous attendons à ce que Dorohedoro soit l’un des anime les plus populaires de 2020.

Dans le district connu sous le nom de Hole, la forte proie des faibles et la mort sont monnaie courante dans la vie de tous les jours. Séparé des lois et de l’éthique auxquelles nous sommes liés, Hole est devenu un puisard que la magie domine, utilisant les habitants de Hole comme moyen de test. Dégoûté par la façon dont les gens de Hole sont traités, Kaimon, un homme de nature reptilienne mène une chasse personnelle contre ceux qui dirigent la société dans sa quête de réponses. Maudit par son apparence, seuls les utilisateurs de magie peuvent lui redonner une vie normale.

Dragons à la dérive N

Date de diffusion au Japon: janvier 2020 – T1 / T2 2020

Date de sortie de Netflix: TBA 2020

Studio: Photos Polygon | Épisodes: TBA

Le mélange entre CGI et anime traditionnel est poussé à de nouveaux niveaux avec les dragons à la dérive qui seront bientôt publiés. Fabriqués par le studio qui a apporté d’excellents titres tels que Ajin: Demi-Human et Levius à Netflix, ils continuent de se surpasser avec le niveau de qualité que le studio continue de produire. Bien que l’animation CGI ne soit pas pour tous les fans d’anime, beaucoup pourraient faire une exception pour Drifting Dragons.

Dans le monde où les dragons existent, ils sont les grands chasseurs du ciel et peuvent terrer les gens d’en bas. Pour combattre la menace, l’humanité a construit de grandes machines leur permettant de chasser les dragons dans le ciel au-dessus.

Hi-Score Girl II N

Date de diffusion au Japon: octobre 2019 – décembre 2019

Date de sortie de Netflix: printemps / été 2020

Studio: J.C. Personnel | Épisodes: 9

La deuxième partie de Hi-Score Girl a été longue à attendre, mais les fans d’anime seront ravis d’apprendre que la deuxième saison arrivera sur Netflix en 2020. Avec toute la saison déjà diffusée au Japon, nous espérons que la série reviendra à Netflix au printemps ou à l’été 2020.

Yaguchi n’est pas beau, il n’est pas intelligent et il n’a pas grand-chose à se vanter, sauf sa capacité à jouer à des jeux d’arcade. Mais lorsque sa position de meilleur dans l’arcade est contestée par son camarade Ono, Yaguchi est rapidement mis à sa place. Bientôt, la paire devient des rivaux proches et défie constamment la capacité de l’autre dans toutes sortes de jeux d’arcade.

Les sept péchés capitaux: saison 4 N

Date de diffusion au Japon: octobre 2019 – mars 2020

Date de sortie de Netflix: été / automne 2020

Studio: Studio Deen | Épisodes: 12

La sortie d’anime la plus attendue de 2020 pourrait également être l’une des plus décevantes. Ce n’est pas un peu l’histoire de The Seven Deadly Sins et fait plutôt référence au récent changement de garde entre le studio d’animation A-1 Pictures avec Studio Deen. Depuis le changement, les fans qui se sont branchés pour regarder la diffusion japonaise de la quatrième saison ont exprimé leurs préoccupations face à la baisse drastique de la qualité de l’anime. Bien que nous soyons toujours enthousiastes pour la saison 4, quoique un peu inquiet.

Alors que les dix commandements du clan démoniaque continuent de dévaster le royaume de Bretagne, il appartient aux sept péchés capitaux et à leurs alliés de mettre fin aux commandements du règne de la terreur.

Bon prétendant N

Date de diffusion au Japon: 2020

Date de sortie de Netflix: TBA 2020

Studio: Wit Studio | Épisodes: 23

Si les critiques sont bonnes, c’est un anime que nous ne nous attendons pas à ce que beaucoup apprécient quand il arrivera finalement sur Netflix. Alors que la série n’a pas encore été diffusée au Japon, le seul épisode présenté à Anime Expo à Los Angeles n’a pas impressionné. Une fois la série entièrement diffusée, espérons-le, un compte rendu plus précis pourra être pris, nous donnant l’espoir que Great Pretender est un anime que nous pouvons attendre.

Escroc professionnel et soi-disant meilleur au Japon, Edamura Masato et son partenaire dans le crime Kudo ont tenté de tromper un Français à Asakusa, pour être escroqués en retour. Se révélant être Laurent Thierry, l’un des meilleurs escrocs du monde et leader de la mafia. Le sort d’Edamura est désormais entre les mains de Laurent Thierry alors que le jeune homme se livre aux sales boulots du Français.

Baki: Partie 3 N

Date de diffusion au Japon: à confirmer

Date de sortie de Netflix: 2020

Studio: TMS Entertainment | Épisodes: TBA

Après une première saison réussie, Baki a été éclairé pour une autre saison qui sera divisée en deux parties. On ne sait pas quand la prochaine saison / partie fera ses débuts au Japon, mais une fois que la première moitié de la prochaine saison sera diffusée, nous pouvons nous attendre à voir la prochaine saison de Baki arriver quelques mois plus tard.

B: The Beginning: Saison 2 N

Date de sortie de Netflix: 2020

Studio: Production I.G | Épisodes: TBA

Depuis l’annonce de juin 2018, les fans attendent patiemment la sortie de B: The Beginning season 2. Cela fait plus d’un an et demi et nous attendons toujours la confirmation que la deuxième saison arrivera bientôt. Bien que donner 2020 comme date de sortie soit ambigu, après une si longue attente pour le retour de la série de science-fiction, nous serions choqués si B: The Beginning n’arrive pas plus tard cette année.

Dans un monde alimenté par des technologies avancées et puissantes, une vague de criminalité traverse la nation de Crémone. Le plus inquiétant des crimes est le tueur en série simplement connu sous le nom de “Killer B” – dont la série de meurtres a plongé la ville dans le chaos. Le légendaire enquêteur Keith est chargé de démasquer et d’attraper le tueur.

EDEN N

Date de sortie de Netflix: automne 2020

Studio: Qubic Pictures, CGCC | Épisodes: TBA

Eden est la collaboration entre Netflix et Yasuhiro Irie. L’œuvre la plus connue de Yasuhiro était son temps en tant que réalisateur de la série Full Metal Alchemist: Brotherhood, et de la série originale FMA avant elle. Si Eden peut être à moitié aussi réussi que FMA: Brotherhood, alors ce sera l’un des meilleurs anime de 2020.

Mille ans plus tard, la ville «Eden 3» n’a pas de population humaine et est uniquement habitée par des robots. Les maîtres humains des robots ont disparu il y a de nombreuses années. Deux robots agricoles, en mission en dehors d’Eden, découvrent une petite fille humaine. Se rendant compte que le mythe antique des humains est réel, les deux robots accueillent la petite fille et l’élèvent ensemble dans un refuge sûr en dehors d’Eden.

Aggretsuko: Saison 3 N

Date de sortie de Netflix: 2020

Studio: Sanrio | Épisodes: TBA

Le panda rouge adorable Retsuko a été aimé par de nombreux fans d’anime du monde entier. Il n’est pas surprenant que, peu après la sortie de la deuxième saison, Netflix ait renouvelé la série une fois de plus. Avec de nouvelles saisons arrivant sur une base annuelle jusqu’à présent, nous pouvons certainement nous attendre à voir Aggretsuko arriver en 2020.

Un autre jour et un autre dollar pour Red-Panda Retsuko, 25 ans. Sa modestie et sa diminution la conduisent à être exploitée par ses collègues paresseux et que ce soit des remarques sexistes et misogynes de son patron et qu’elle soit agacée par ses collègues condescendants. Retusko a un moyen unique de soulager son stress … chanter du death metal dans son karaoké local bar.

Cagaster d’une cage à insectes N

Date de sortie de Netflix: 2020

Studio: GONZO | Épisodes: TBA

Avec seulement 7 volumes et 32 ​​chapitres à son nom, Cagaster of an Insect Cage sera une histoire plus courte que la plupart. Il est fort possible que toute l’histoire soit capturée en une saison divisée en deux parties avec 12 épisodes.

Situé dans un monde post-apocalyptique, une maladie qui transforme les humains en insectes monstrueux a ravagé l’humanité. Dans ce monde, un jeune couple lutte pour survivre dans le monde post-apocalyptique.

Pacific Rim N

Date de sortie de Netflix: 2020

Studio: Photos Polygon | Épisodes: TBA

Il ne faut pas s’étonner que la franchise mettant en vedette des robots géants combattant des monstres géants reçoive sa propre série animée. Produit par Polygon Pictures (Levuius, Drifting Dragons), la série dérivée de la populaire franchise de films sera animée par CGI. La série a été confirmée pour avoir lieu après les films et développera l’histoire et le monde de Pacific Rim.

Sol Levante N

Date de sortie de Netflix: 2020

Studio: Production I.G | Épisodes: TBA

Production I.G et Netflix ont quelque chose de spécial pour les abonnés cette année avec l’histoire de Sol Levante. La série utilisera une animation dessinée à la main et sera disponible en streaming en 4K, faisant de Sol Levante déjà l’un des anime les plus visuellement captivants de 2020.

Le synopsis n’a pas encore été révélé pour Sol Levante.

Anime au-delà de 2020

Voici les titres d’anime qui pourraient arriver en 2020 mais arriveront probablement en 2021 et au-delà.

7Seeds: Saison 2 N

Date de sortie de Netflix: TBA

Studio: GONZO | Épisodes: TBA

La première saison de 7Seeds devait arriver en avril 2019, mais en raison de retards de production, la saison a été repoussée à fin juin. L’une des plus grandes critiques de l’anime a été le changement de conception du manga à l’anime, sans oublier que beaucoup d’intrigue du manga a été retirée de l’anime. Espérons que le studio d’animation GONZO pourra prendre son temps avec la deuxième saison, nous offrant un produit supérieur et plus agréable.

Lorsqu’un groupe d’astronomes prédit correctement que la Terre serait touchée par une météorite, les dirigeants du monde élaborent un plan pour assurer la survie de l’humanité. Le projet Seven Seeds prendra un groupe sélectionné de jeunes individus de chaque pays et sera cryoniquement préservé afin qu’ils puissent survivre à l’impact du météore. Il serait déterminé par un ordinateur que la Terre peut soutenir la vie humaine et ravivera chaque groupe. Au réveil, le groupe de survivants est accueilli dans un monde inconnu hostile, dépourvu de vie humaine.

Dragon’s Dogma N

Date de sortie de Netflix: TBA

Studio: Sublimation | Épisodes: TBA

L’un des jeux les plus sous-estimés de la dernière décennie, le RPG fantastique-aventure Dragon’s Dogma de Capcom a trouvé sa place dans le cœur de nombreux joueurs. Les fans de la série espéraient une suite au jeu de 2013 et, espérons-le, la série animée suffira pour l’instant à aiguiser leur appétit. Capcom est resté timide à propos de la sortie d’un titre de suivi, mais il y a toutes les chances que la série animée baisse parallèlement à la sortie de la suite très attendue du jeu vidéo.

Un conte qui se déroule dans le monde de Dragon’s Dogma, la franchise RPG de Capcom.

Spriggan N

Date de sortie de Netflix: TBA

Studio: David Production | Épisodes: TBA

Spriggan a fonctionné de 1988 à 1996 pour un total de 11 volumes auxquels seulement 2 adaptations de la franchise ont été réalisées. Un jeu vidéo a été produit pour la PlayStation en 1999 et un an avant la sortie d’une adaptation cinématographique au Japon. Cela fait plus de 2 décennies depuis la sortie du film et la franchise obtient enfin son propre anime.

Il y a de nombreuses années, une ancienne civilisation gouvernait autrefois la Terre mais s’est finalement détruite. Laissant des messages aux générations futures à trouver, ils détaillent comment utiliser les créations puissantes qu’ils ont utilisées. Diverses factions commencent à rechercher des artefacts mystérieux afin de les utiliser contre leurs ennemis. L’ARCAM Corporation et leur escadron d’élite de soldats connus sous le nom de Spriggans se dressent sur leur chemin.

Super Crooks N

Date de sortie de Netflix: TBA

Studio: Bones | Épisodes: TBA

Netflix a les droits exclusifs de commander et de distribuer le contenu de la vaste bibliothèque des bandes dessinées Millarworld, et à venir dans Netflix dans un proche avenir est l’anime basé sur la populaire série de bandes dessinées Supercrooks.

Avec l’apparition de tant de super-vilains, les autorités s’efforcent encore plus de les maîtriser. Fatigué d’un marché saturé et les autorités les harcèlent constamment, une équipe de super-vilains se rend en Espagne pour effectuer un dernier casse légendaire.

Yasuke N

Date de sortie de Netflix:

Studio: MAPPA | Épisodes: TBA

Yasuke était le seul samouraï noir connu à l’époque du Japon féodal. Le légendaire Samouraï a servi sous le daimyō Oda Nobunaga à la fin du XVIe siècle.

À l’ère déchirée par la guerre du Japon féodal, un ronin à la retraite (un samouraï errant qui n’avait ni seigneur ni maître) reprend les armes après avoir été chargé de transporter un enfant en lieu sûr. L’enfant mystérieux est pourchassé par des forces obscures qui le souhaitent mort forçant le ronin à sortir son épée de sa retraite et à se battre une fois de plus.

Magic the Gathering N

Date de sortie de Netflix: TBA

Studio: à déterminer | Épisodes: TBA

Avec plus de 11 millions de joueurs, Magic The Gathering est l’un des plus grands jeux de cartes de la planète. Avec une énorme quantité de traditions et d’histoire dans le monde des jeux de cartes, ce n’était qu’une question de temps pour une adaptation. La série est coproduite par les réalisateurs de Netflix et Avengers, les Russo Brothers. Une date de sortie n’a pas été confirmée et il pourrait encore s’écouler plusieurs années avant la sortie de la série animée très attendue.

Vampire dans le jardin N

Date de sortie de Netflix:

Studio: WIT Studio | Épisodes: TBA

Une histoire sur une amitié improbable entre la race humaine et vampire qui se mêle au pouvoir ou à la musique.

Quelle série animée attendez-vous le plus avec impatience sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!