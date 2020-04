Animé Netflix Original ‘The Willoughbys’: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Le printemps 2020 est le dernier titre d’animation pour enfants de Netflix, The Willoughbys. Cela a été long à venir, mais avec les brillants titres animés que Netflix a sortis au cours des deux dernières années, nous pensons que les enfants adoreront l’original animé. Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous avons appris jusqu’à présent sur The Willoughbys.

The Willoughbys est un prochain film d’animation pour enfants Netflix Orginal, basé sur le livre pour enfants du même nom de l’auteur Lois Lowry. Les fonctions de réalisateur sont partagées entre Kris Pearn et Cory Evans, l’adaptation a également été écrite par Pearn.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour The Willoughbys?

Nous avons enfin la confirmation que The Willoughbys sera disponible pour diffuser sur Netflix sur Mercredi 22 avril 2020.

Les Willoughbys seront-ils disponibles pour diffuser dans ma région?

Certainement. Les Willoughbys seront disponibles dans toutes les régions avec Netflix.

Quelle est l’intrigue de The Willoughbys?

Le synopsis suivant a été fourni par Netflix:

Lorsque les quatre enfants Willoughby sont abandonnés par leurs parents égoïstes, ils doivent apprendre à adapter leurs valeurs à l’ancienne au monde contemporain afin de créer quelque chose de nouveau: la famille moderne.

Qui sont les acteurs de The Willoughbys?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans The Willoughbys:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? La mèreJane Krakowski30 Rock | Les vacances du National Lampoon | Ally McBealNannyMaya RudolphBig Mouth | Demoiselles d’honneur | Away We GoThe FatherMartin ShortThe Santa Clause 3 | Vice inhérent | Trois Amigos! Commandant MelanoffTerry CrewsBrooklyn 99 | Nuageux avec une chance de boulettes de viande | Les ExpendablesLe CatRicky GervaisLe Bureau | L’invention du mensonge | After LifeBaby RuthShannon Chan-KentMy Little Pony: L’amitié est magique | Slugterra | Littlest Pet ShopJane WilloughbyAlessia CaraMoana | SNLAgent immobilierRobyn RossFifteen | Le mot L | RiverdaleFille parfaiteIslie HirvonenLe Flash | Deadpool 2 | Lama LlamaBarnaby TwinsSean CullenLe gourou de l’amour | Phil the Alien | The Sean Cullen ShowSweetieRebecca HusainLe bon docteur | Vallée du Boom | Va-t’en, licorne! MikelinaBonnie Riley UNREAL | Tully | Cocaine GodmotherQuel est le statut de production de The Willoughbys?

Statut de production officiel: Post-production (Dernière mise à jour: 14/11/2019)

Il a fallu beaucoup de temps pour que le film soit produit. Les acteurs ont été confirmés il y a plus de deux ans lorsque Gervais a été confirmé en tant que lead en avril 2017. D’autres acteurs ont été confirmés en juin.

Qui est le studio derrière The Willoughbys?

Le studio canadien Bron Animation est à l’origine de la production de The Willoughbys. Le studio basé en Colombie-Britannique a participé à la production de Joker, Child’s Play et The Addams Family.

Quelle est l’animation de The Willoughbys?

Le Willoughbys est animé par ordinateur et a été conçu par le même studio que les esprits derrière le film d’animation de la famille Addams.

Il y a une différence nette entre les styles animés, montrant une grande polyvalence du studio de production.

L’art conceptuel de The Willoughbys montre une conception similaire au produit fini.

Le style d’animation est-il basé sur le livre?

Bien que l’histoire soit basée sur le livre, le style artistique ne l’est certainement pas.

Quelle est la durée d’exécution de The Willoughbys?

La durée d’exécution officielle de The Willoughbys n’a pas été confirmée.

En règle générale, les films d’animation pour enfants ont une durée inférieure à 100 minutes.

Les Willoughbys seront-ils disponibles pour diffuser en 4K?

Les derniers Netflix Originals sont disponibles en streaming en 4K. Des titres animés sur Netflix tels que Désenchantement, Hotel Transylvania 3 et Spider-Man: Into the Spiderverse sont disponibles en streaming sur Netflix.

On peut supposer que The Willoughbys sera disponible en streaming dès sa sortie.

Êtes-vous ravi de la sortie de The Willoughbys? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!