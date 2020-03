Anime Spin-Off élargit le monde – / Film

Netflix semble avoir une fixation – voire une dépendance – aux animes animés par CG. Et je vous en supplie, veuillez arrêter. Nous l’avons toléré pour The Dragon Prince, qui a livré une histoire captivante malgré son style d’animation inhabituel, et nous avons souffert à travers les animes Godzilla. Nous ignorons le remake du film Pokémon. Mais maintenant, Netflix donne Carbone altéré, une série de science-fiction basée sur le roman de Richard K. Morgan, le relooking anime 3D brillant et, wow, il ressemble à coup sûr aux autres animes de jeux vidéo que le géant du streaming a sorti. Regarder le Carbone altéré: Resleeved bande-annonce ci-dessous.

Remorque en carbone modifié

Altered Carbon: Resleeved est un spin-off anime de la série de science-fiction à succès de Netflix Altered Carbon qui est destiné à «élargir l’univers» de la série créée par Laeta Kalogridis et basée sur le roman de 2002 du même titre de l’auteur anglais Richard K Morgan. Resleeved suit Takeshi Kovacs dans une mission de protection d’un jeune tatoueur tout en enquêtant sur la mort d’un patron yakuza, aux côtés d’un agent CTAC dur à cuire. Le long métrage est écrit par l’écrivain Cowboy Bebop Dai Sato et Tsukasa Kondo, dirigé par Jo Nakajimaet produit par Anima.

A revécu la dernière tentative de Netflix de toucher tous les coins du marché avec ses propriétés originales avec des émissions en direct et des spin-offs d’anime – un autre étant le prochain film d’anime Witcher. L’anime est l’un des plus gros tirages pour le géant du streaming, et ils ont publié leur juste part d’émissions originales, de spin-offs, ainsi que d’une impressionnante archive d’animes classiques. Et ils se ressemblent tous: cette animation 3D brillante avec des personnages aux yeux vitreux et un ombrage audacieux et lourd. Je comprends qu’il est plus facile d’animer des spectacles avec une animation par ordinateur de nos jours, mais ce n’est tout simplement pas agréable du point de vue esthétique. Mais je suis sûr que ce sera un grand succès pour Netflix, et les animes animés en 3D continueront juste à venir.

Voici le synopsis d’Altered Carbon: Resleeved:

Sur la planète Latimer, Takeshi Kovacs doit protéger un tatoueur tout en enquêtant sur la mort d’un boss yakuza aux côtés d’un CTAC sans fioritures.

Altered Carbon: premières revisitées sur Netflix 19 mars 2020.

