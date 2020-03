Anisha Ramakrishna Plats sur les soirées de danse «No Sharam» (et son amour pour Britney Spears)

Anisha Ramakrishna de Family Karma a récemment expliqué comment les amusantes soirées de danse «No Sharam» ont commencé et pourquoi elle est une stan de Britney Spears.

Ramakrishna, avec Bali Chainani et Shaan Patel ont une date de fête de danse de longue date qui, selon elle, a été une source d’amusement et d’amitié pour le trio.

Anisha Ramakrishna | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

«Nous organisons deux soirées dansantes par mois», a-t-elle déclaré à Showbiz Cheat Sheet. «Les chansons de danse sont une combinaison de tubes de Bollywood et du top 40 américain. Les danses sont spontanées et ce qui est assez comique, c’est que la plupart du temps, nous avons aussi des vidéos des chansons et que nous essayons vraiment d’imiter les stars de Bollywood, et échouons clairement. Nous dansons pendant des heures, les fêtes commencent à 18 heures et se poursuivent jusqu’à environ 2 heures du matin. C’est un grand moment! “

Les fêtes «No Sharam» ont commencé une nuit au hasard

Ramakrishna dit que la réunion a commencé une nuit au hasard. “Nous nous sommes rencontrés pour prendre un verre, puis nous nous sommes tous rencontrés chez Shaan et nous jouons toujours de la musique et je suppose que nous avons tous commencé à danser”, se souvient-elle lors de la première du tapis rouge de Family Karma. “Nous avons publié les danses sur Instagram et tant de gens ont réagi.”

En conséquence, ils ont continué à se réunir et à partager régulièrement leurs soirées dansantes. «C’est devenu une chose», a-t-elle déclaré. “Alors maintenant, nous allons les avoir et nous allons inviter tout le monde!” À l’époque, elle espérait également faire des événements Instagram Live. «Une seconde, c’est Bollywood et la minute suivante, c’est Justin Bieber», dit-elle à propos de la setlist de musique.

Les fans peuvent littéralement s’amuser. Ramakrishna est une créatrice de mode et a maintenant créé des t-shirts «#nosharam» qu’elle, Patel et Chainani sont vus porter dans des vidéos. Elle explique ce que signifie «No Sharam» sur son site Web. «En hindi, cela signifie littéralement« pas de honte ». Mais pour nous, cela signifie vivre votre vie hardiment, sans limites, sans peur, à haute voix. Soyez sans vergogne vous. ” Commandez votre propre marchandise à porter pour le prochain événement du trio ici.

Elle est la plus grande fan de Britney Spears

Passionnée de musique, Ramakrishna a partagé qu’elle était une grande fan de Britney Spears. Elle a médité sur le chanteur dans l’après-midi de la première de Family Karma. “Je suis donc la plus grande fan de Britney”, a-t-elle partagé sur Instagram. “Je me fiche de ce que quelqu’un dit, elle est la meilleure. Et elle a ces vidéos où elle montre ses tenues. »

“Je pense que je vais en faire un pour vous les gars”, a-t-elle dit. «Et vous les gars, dites-moi ce que je devrais porter pour la première. Et si vous regardez Britney, je sais que vous avez de meilleures choses à faire. Je sais que tu es un magnat. Je veux vraiment aller dans la zone Britney. » Comme Spears, Ramakrishna a modélisé plusieurs tenues sur son histoire Instagram et a permis aux fans de l’aider à choisir la bonne robe pour le tapis rouge. Elle a fini par marcher sur le tapis dans une magnifique robe noire moulante et l’a complètement tué lors de la première.

À la première, Showbiz Cheat Sheet a interrogé Ramakrishna sur son amour pour Spears. “C’est la chienne Britney!” disant qu’elle aimait Spears depuis qu’elle était plus jeune. «Son premier album,«… Baby One More Time ». Je me déguisais en elle dans la vidéo et je me filmais.»