Anitta tombe en concert, personne ne l’aide et fait ça. C’est une déesse!

Anitta Elle est coquette et féminine jusqu’à ce qu’elle ne le puisse pas. Mais parfois, comme tout le monde, il a tort. Regardez comment elle est tombée dans un concert, et puisque personne ne l’a aidée, elle l’a fait. Est-ce ou n’est-ce pas une déesse?

14 janvier 2020

Anitta C’est une femme forte et indépendante. Toujours très sincère et souriant, n’arrête presque jamais de dire ce qu’il pense et croit.

Mais parfois, comme toute femme, elle a besoin de l’aide et de la main forte d’un homme pour la soutenir. Mais ce n’était pas le cas.

Il s’avère qu’elle est tombée en plein concret, et personne ne lui a serré la main pour l’aider à se relever. Mais cela n’a pas d’importance, car Anitta est Anittaet recherchera toujours des moyens de le faire.

Puis, utilisant toute la puissance de ses jambes puissantes, cette déesse amazonienne se lève et, non seulement cela, mais a le temps de faire quelques pas que ma Mère!

Vous connaissez des filles, suivez l’exemple de UnItta, qui n’a pas besoin d’un homme pour résoudre ses problèmes personnels.

En haut Anitta!

.