Anna Bergendahl et Dotter sont classées en deuxième demi-finale du concours suédois

La Suède continue de chercher le représentant idéal de l’Eurovision dans son festival de présélection déjà mythique: le Melodifestivalen 2020 , qui célèbre cette année son 60e anniversaire. Dans la deuxième demi-finale du concours, organisée à Göteborg, Anna Bergendahl et Dotter ont remporté leur laissez-passer pour la finale et continuent de rêver de la possibilité de représenter leur pays dans le plus important festival de musique au niveau européen.

Anna Bergerndahl dans la deuxième demi-finale du Melodifestivalen 2020

Anna Bergerndahl est devenue l’une des favorites avec sa performance énergique du thème «Kingdom Come», dans lequel sa présence scénique a conquis le public. D’un autre côté, le chanteur Dotter a également gagné le soutien du public avec son interprétation de la chanson «Bulletproof», qui présentait une mise en scène très frappante, dans laquelle les lumières colorées étaient les protagonistes.

Anna Bergerndahl et Dotter rejoignent ainsi la liste des finalistes de Melodifestivalen, un concours musical qui a vu naître de grandes stars comme ABBA ou Loreen. En première demi-finale, les petites annonces étaient The Mamas, avec son thème “Moves”, et Robin Bengtsson, avec la chanson “Take a Chance”. Ce n’est pas la première fois que Bengtsson participe au Melodifestivalen, puisqu’il a été choisi pour représenter la Suède à l’Eurovision 2017. À Kiev, il a joué “I Can’t Go” et a terminé cinquième au classement avec 344 points.

Dotter dans la deuxième demi-finale du Melodifestivalen 2020

Controverse dans Melodifestivalen

La finale du Melodifestivalen 2020 se tiendra le 7 mars à la Friends Arena de Stockholm et, jusqu’à ce que le moment soit venu, les Eurofans suédois espèrent qu’une autre controverse comme celle de Thorsten Flinck, l’un des chanteurs qui couraient pour représenter Eurovision Flinck a été éliminé du concours musical par l’organisation en raison de son implication dans un processus judiciaire pour un accident de voiture survenu à Varberg en mai 2019.

L’expulsion a eu lieu avant le début des demi-finales le 1er février et Flinck a été remplacé par Jan Johansen, un artiste suédois avec une longue carrière musicale reconnue Vous avez déjà de l’expérience en Eurovision. Johansen est un vétéran de Melodifestivalen, car il y a participé jusqu’à quatre fois et a remporté une fois, devenant le représentant de l’Eurovision en 1995.

