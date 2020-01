Anna et Josh Duggar ont eu un double rendez-vous avec Jim-Bob et Michelle et les fans ont remarqué le double standard avec Jill Dillard

Michelle et Jim-Bob Duggar de Counting On de TLC semblent avoir une relation quelque peu difficile avec leur fils aîné, Josh Duggar, depuis des années. En 2015, des révélations sur ses relations extraconjugales et les abus sexuels contre ses sœurs quand il était adolescent ont entraîné l’annulation du spectacle de la famille Duggar, 19 Kids and Counting.

Depuis lors, Jim-Bob et Michelle sont progressivement revenus dans l’émission rebaptisée Duggar, Counting On. Josh et Anna Duggar se sont réconciliés et ont depuis eu plusieurs autres enfants. En chemin, Josh et ses parents ont commencé à passer plus de temps ensemble, et le fils aîné de Duggar est parfois apparu sur les plateformes de médias sociaux de ses parents.

Pendant ce temps, la deuxième fille aînée Jill Duggar Dillard et son mari Derick Dillard, qui auraient été licenciés de Counting On par TLC en raison des commentaires négatifs de Derick à propos de Jazz Jennings de I Am Jazz, n’ont pas reçu la même grâce.

Derick s’est prononcé contre sa belle-famille sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois. Il a notamment accusé Jim-Bob d’avoir poussé Jill à filmer après la révélation des mauvais traitements de son frère et de ne pas payer le jeune couple. À leur tour, les Duggars n’ont pas du tout reconnu Jill et Derick sur les réseaux sociaux ces dernières années.

Pour certains fans de Counting On, un récent post Instagram de l’épouse de Josh, Anna, a souligné à quel point les Duggars traitent leur fils aîné différemment de leur deuxième fille aînée.

Jill Duggar Dillard et Derick Dillard | D Dipasupil / . pour Extra

Anna Duggar s’est rendue sur Instagram pour s’extasier sur sa belle-mère et son beau-père

Le 21 janvier, Anna, 31 ans, a partagé une photo d’elle avec Jim-Bob, Michelle, son mari Josh et bébé Maryella Hope après une soirée. La maman de six enfants a sous-titré la photo: «Nous avons eu un double rendez-vous avec Pops & Lolli ce soir! Cela signifie que le monde a des parents qui nous aiment inconditionnellement et qui sont là pour nous encourager tout au long de la vie. »

La femme de Josh a ajouté un message de gratitude pour son beau-père et sa belle-mère, en écrivant: «Plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point j’apprécie et je m’appuie sur les conseils de nos parents et des hommes et femmes pieux qui ont deux décennies d’avance sur nous dans la vie. »

Révélant les surnoms mignons qu’elle et ses enfants ont pour les parents Duggar, Anna a conclu: “Merci Sweetie, Pops & Lolli pour une soirée si amusante – c’était génial de discuter, de rire et de passer une bonne soirée ensemble!”

Les fans se sont demandé pourquoi les parents Duggar étaient prêts à passer du temps avec Josh mais pas Jill

La plupart des commentaires sur la double date des Duggars ont été positifs. Les fans de Counting On ont félicité Anna pour avoir établi de bonnes relations avec ses beaux-parents, ce que toutes les belles-filles ne sont pas capables de faire.

“Avoir un merveilleux système de support est définitivement une bénédiction!”, A écrit un utilisateur d’Instagram dans le post d’Anna. “Je prie pour que vous ayez tous de nombreuses années ensemble !!”

Les autres fans de Counting On ne peuvent pas oublier ce que Josh a fait à Anna et à ses sœurs par le passé. Certains commentateurs d’Instagram ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas croire que Jim-Bob et Michelle étaient prêts à être photographiés publiquement avec le fils aîné de Duggar. “Je ne peux même pas regarder Josh”, a écrit un critique. “Les gens ne changent pas et c’est une mauvaise personne.”

D’autres encore se demandaient pourquoi Michelle et Jim-Bob étaient prêts à prendre des photos avec Josh, mais apparemment pas avec Jill. “Où est Jill?”, A demandé un spectateur.

Un autre a souligné le double standard entre Jill et Josh, en écrivant: “Dommage qu’ils ne montrent pas à Jill et à sa famille le même amour inconditionnel.”

Un fan a accepté, ajoutant en réponse: “Qu’est-ce que Jill avait fait de si mauvais?” Un autre spectateur de Counting On a répondu en réponse: “Je suis sûr que cela ne pourrait pas [have] pire que ce que Josh a fait à ses sœurs. »

Les Duggars n’ont pas mentionné les Dillards sur les réseaux sociaux depuis des années

Ce n’est pas la première fois que les fans de Duggar remarquent à quel point Jill semble éloignée de la famille, en particulier par rapport à son frère aîné disgracié.

De nombreux fans de Counting On ont été surpris lorsque Michelle a écrit un doux message en l’honneur de l’anniversaire de Josh en mars 2019. La maman Duggar a même écrit dans le cadre d’un long hommage à Josh: «Vous êtes un homme réfléchi et sensible, un frère attentionné envers vos frères et sœurs. et nous sommes tellement bénis que tu es notre fils! »

Pendant ce temps, les Duggars n’ont pas mentionné Jill ou Derick sur Instagram ou le blog de la famille depuis 2017, lorsque leur fils Sam Dillard est né et a passé du temps à l’USIN. Particulièrement parce que Jill a été l’une des victimes de Josh étant enfant, les fans de Duggar ne peuvent s’empêcher de remarquer le double standard.