Anna Pacheco répond aux critiques concernant son discours féministe dans ‘OT 2020

La journaliste Anna Pachecho a participé au programme «OT 2020» pour donner une conférence sur le féminisme, l’égalité et le genre à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le show de talents a voulu fêter avec la visite de différentes femmes à l’Académie pendant la semaine et avec un gala spécial dédié à toutes les femmes ce dimanche 8 mars. Eh bien, les paroles de la jeune femme ont été critiques pour certaines parties, en l’occurrence Citizens et VOX, car l’écrivain les a particulièrement critiquées lors de la présentation. Les représentants des deux parties ont vivement critiqué la conférence et demandé la fermeture de la télévision espagnole.

Anna Pacheco lors de son discours sur ‘OT 2020’

“En tant que citoyen Je ne veux pas payer une télévision publique si elle devient un appareil sectaire au service d’une idéologie. Nous en avons assez avec TV3. S’ils ne respectent pas tous les Espagnols, ils le paient, pas avec nos impôts “, a déclaré Albert Rivera, ancien président des Citoyens dans leurs réseaux sociaux. Inés Arrimadas, député du Congrès a soutenu l’opinion de son ancien partenaire du parti:” A Sánchez veut faire de TVE un «telePSOE». Intolérable que la télévision publique fasse de la propagande sectaire contre un parti politique. Au nom des 1,6 million d’électeurs citoyens, je demande à RTVE des excuses et des rectifications immédiates “, a-t-il demandé.

Aux critiques d’Inés Arrimadas, Albert Rivera et d’autres célébrités comme Juan Carlos Girauta ou Toni Cantó ont rejoint plusieurs personnes sous le hashtag “#CierreTVE”, agacé par les arguments que Pachecho a utilisés lors de son discours féministe. De son côté, Tinet Rubira, directeur de Gestmusic, a défendu l’écrivain sur les réseaux sociaux. Eh bien, après les nombreuses critiques qu’il a reçues, Pacheco a finalement rompu le silence qu’il a maintenu ces jours-ci: “La prochaine fois qu’ils m’appelleront pour parler du féminisme, je le ferai sans seins et sans idéologie, ne vous inquiétez pas”, la femme de 28 ans a publié sur son compte Twitter officiel. La maire de Barcelone, Ada Colau, a souhaité apporter son soutien au journaliste: “Au contraire! Nous voulons plus, nous voulons deux tasses”, a-t-elle déclaré dans la publication de l’écrivain.

L’avis de Pacheco sur Citizens and VOX

Lors de sa visite à l’Académie, Pacheco a abordé des questions telles que les critiques que les féministes reçoivent de jour en jour: “Cette haine est très présente dans les partis d’extrême droite comme VOX, qui parlent d’idéologie de genre, une autre invention absolue. Les réfugiés arrivent à Lesbos et les fascistes ne les laissent pas passer. Les femmes crient “renards, arrête de passer, tu baises comme des lapins”. La misogynie se faufile dans ces discours haineux “, a accusé l’écrivain de” Ready, beautiful, clean “à propos du parti d’extrême droite.

Cependant, le flot de critiques est venu quand il s’est opposé au soi-disant «féminisme libéral», que les citoyens ont défendu il y a quelque temps: «Nous devons aspirer à un féminisme anticapitaliste parce que c’est le féminisme qui peut changer la logique et faire fonctionner le monde différemment. façon. Je suis très satisfaite du féminisme libéral de partis comme Citizens ou de gens comme Ana Botín. Je ne suis pas intéressée par un féminisme qui parle de nous tous qui devenons des entrepreneurs et, pour cela, vous exploiterez les femmes qui s’occupent des enfants afin que les autres soient directives. Ce féminisme libéral est un désastre et ne fera qu’augmenter les inégalités. “

.