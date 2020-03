Anna Simón perd la connexion de ‘Zapeando’ en plein direct lorsque ses chiens arrivent: “Ils travaillent pour Telecinco!”

La reformulation des programmes télévisés due à l’impossibilité de tous les collaborateurs sur le plateau donne lieu à de nouvelles expériences. ‘Zapeando’ a choisi de faire tout le programme de la maison: Dani Mateo a présenté le sien, laissant la place à des collaborateurs et des invités qui étaient dans le sien Cela provoque des apparitions stellaires d’animaux de compagnie, d’enfants et de tout autre imprévu pouvant survenir.

Anna Simón en relation directe avec Dani Mateo dans ‘Zapeando’

La personne qui peut le mieux en témoigner est Anna Simon, qui a eu un accident réel causé par ses deux chiens. La collaboratrice a expliqué comment elle gérait l’accouchement, mais la présentatrice voulait voir ses chiens déjà célèbres: “Nous voulons voir Rym et Roc, je pense que je parle pour toute l’Espagne“Puisqu’ils attirent tous les deux l’attention sur Instagram du Catalan. Avec un coup de sifflet, ils sont venus à son appel et le plus actif des deux est monté directement sur ses genoux.

“Ay, ay, ay!”, A crié Simon alors que la caméra tournait et que la connexion était perdue. “Mes amis, cela va arriver ces jours-ci. Nous avons perdu la connexion car un chien est entré“Dani Mateo a rapidement expliqué avec la meilleure humeur de l’incident. Le collaborateur est rapidement revenu et a expliqué:” Nous allons bien, vous verrez, Des deux chiens, l’un est très actif, mais pas l’autre, c’est une femme paresseuse et il voulait partir mais il ne lève pas les jambes et il a trébuché sur le câble d’ordinateur que je lui ai chargé. “Mateo a rejeté la connexion en disant:”Ces chiens travaillent pour Telecinco et vous le savez“

L’insouciance ne s’arrête pas

Ce n’était pas le seul incident du retour des programmes en version domestique. ‘El hormiguero’ a également eu un problème technique: sans s’en rendre compte au milieu d’un appel Skype avec l’invité de la nuit, Miguel Ángel Revilla, ils ont laissé le nom d’utilisateur visible et plus de 70 personnes ont commencé à appeler le programme via l’application. Les appels entrants se sont accumulés à l’écran lors du malentendu de Pablo Motos. C’était une anecdote.

