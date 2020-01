Annabella Sciorra («Les Sopranos») témoigne au procès contre Weinstein pour sa violation présumée

Annabella Sciorra a déclaré ce jeudi 23 janvier lors du procès contre Harvey Weinstein, qui a débuté le 6 janvier et a marqué le début de la fin de la lutte #MeToo contre laquelle un jour il était vénéré comme un vrai dieu à Hollywood. Il l’a fait pour le violation alléguée subie par le directeur en 1993Quand il est entré en train de tricher dans son appartement de Manhattan et l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui.

Annabella Sciorra

L’actrice de «Los Soprano» a raconté devant le jury comment elle avait rencontré le producteur lors d’un dîner d’affaires. Puis il a proposé de la ramener chez elle. Après l’avoir laissée à la maison, Weinstein est revenue, est entrée dans l’appartement et, lorsque l’actrice a voulu le remarquer, l’a traînée dans sa chambre pour la coucher sur le lit. “En essayant de me l’enlever, je l’ai frappé et lui ai donné des coups de pied“Il a raconté.” Puis il a mis ses mains sur ma tête pour les tenir, Il est monté sur moi et m’a violée“, l’actrice a condamné devant le tribunal.

Selon le témoignage auquel El Mundo a eu accès, l’actrice a avoué avoir “complètement bloqué” lors de ce qui s’est passé. “J’ai essayé de me battre, mais je ne pouvais plus me battre parce que mes mains étaient verrouillées”, se souvient-il. “C’était tellement dégoûtant que mon corps a commencé à trembler d’une manière très inhabituelle“De même, il a avoué qu’il ne voulait le dire à personne à l’époque de peur de jouer dans un scandale, comme c’est quelqu’un de connu. Il a précisé que des semaines plus tard, il avait rencontré son agresseur présumé dans un restaurant:” J’ai essayé de parler à Il raconte ce qui s’est passé et lui dit comment je me suis levé et je suis devenu blanc. “Selon Sciorra, il a répondu:” C’est ce que disent les bonnes filles catholiques. “Aussi, à cette époque, Weinstein il a utilisé un ton menaçant pour l’avertir que ce qui s’est passé était entre les deux.

Une victoire pour l’accusation

Obtenir Annabella Sciorra pourrait prendre la parole pour témoigner n’a pas été une tâche facile, car la défense a essayé de ne pas le faire, car ce qui s’est passé remonte à 1993 et eusse prescrit. Cependant, le juge du tribunal de l’État de New York, James Burke, a décidé que, finalement, l’actrice participerait au processus en statuant en faveur de l’argument de l’accusation, selon lequel ses paroles pourraient renforcer ce qui a été rapporté par les autres victimes.

Weinstein est accusé par le parquet de deux chefs de violation, pour une agression sexuelle présumée dans une chambre d’hôtel en mars 2013. De plus, il est accusé trois charges supplémentaires, pour avoir forcé une autre femme à une fellation en juillet 2006. Il pourrait être condamné à une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

