Dans la nuit de dimanche 23 février, ‘OT 2020’ a atteint son sixième gala, au cours duquel Anne, Bruno et Flavio ont fait face à leur possible expulsion, après que le jury ait nommé cinq candidats pour la première fois. Après les performances rigoureuses des trois nominés et du reste de leurs pairs, les votes du public ont finalement fait d’Anne la cinquième candidate exclue de l’édition.

Anne, Bruno et Flavio, avant de connaître l’expulsion du premier en ‘OT 2020’

