Anne Frank «devient» youtuber pour aborder les nouvelles générations avec un journal vidéo

Le Journal d’Anna Frank C’est l’un des livres les plus lus dans le monde car il raconte l’expérience d’une fille qui a subi les ravages de la persécution nazie des Juifs avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais, Et si Anne Frank n’avait pas eu de journal intime, mais une caméra pour documenter son quotidien comme les enfants et les jeunes d’aujourd’hui? La réponse est très simple, ce serait un youtubeur avec une histoire unique à raconter.

C’est ainsi que le musée qui stocke ses souvenirs l’a imaginé, la maison d’Anne Frank, situé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Grâce à sa chaîne youtube, Le musée présentera une série de 15 chapitres où les expériences d’Ana seront présentées, racontées comme si la petite fille avait un appareil photo à sa disposition au lieu du journal emblématique qui l’accompagnait lorsqu’elle se cachait des nazis avec sa famille.

Le «Journal vidéo d’Anne Frank» mettra en vedette l’actrice Luna Cruz Pérez jouant le personnage principal. Ronald Leopold, directeur exécutif de la maison d’Anne Frank, a expliqué au Times Of Israel que Le projet a commencé il y a près d’un an et il a été décidé de le lancer à cette époque afin que les gens comprennent mieux ce que cela signifiait d’avoir à vivre enfermé, en raison des préoccupations actuelles concernant le coronavirus. Le musée de la maison d’Anne Frank, bien sûr, est également actuellement fermé en raison de la pandémie.

“La façon dont nous lisons le journal d’Ana et apprenons son histoire est toujours influencée par nos propres vies”, a déclaré Leopold. «Cela nous montre qui nous sommes, ce qui nous rend humains. Dans des moments comme celui-ci, ce sont des questions auxquelles les gens doivent faire face. Cette pandémie affectera également la façon dont les gens liront le journal. ” Le but de faire d’Anne Frank une youtubeuse est très simple: rapprocher les nouvelles générations de cette histoire d’une manière à laquelle elles s’identifient mieux.

La bande-annonce de la série a été lancée le lundi 30 mars dernier; Tous les lundis et jeudis, un nouveau chapitre sera diffusé sur la chaîne YouTube de la maison d’Anne Frank. Les épisodes dureront entre cinq et 10 minutes et on estime que le dernier chapitre sera présenté le 4 mai.